Els fiscals del procés rebutgen que l’amnistia s’apliqui a la malversació

Els fiscals del procés van lliurar ahir un document de 110 pàgines al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, en què expliquen que el delicte de malversació no pot estar afectat per la llei d’amnistia perquè es va entendre que hi va haver ànim de lucre, segons va interpretar el mateix Tribunal Suprem en ajustar la sentència del procés a la derogació del delicte de sedició. Sostenen que la mateixa norma exclou de la seva aplicació els casos d’enriquiment personal i «els fets que afectin els interessos financers de la UE». I si no s’aplica, no es poden aixecar les condemnes imposades, com la inhabilitació que encara compleix el president d’ERC, Oriol Junqueras, ni l’ordre de detenció en vigor dictada contra l’expresident Carles Puigdemont.

La seva posició encara no és la definitiva del ministeri públic. El fiscal general, que es va comprometre a estudiar el document, també es va reunir amb el fiscal en cap davant el Constitucional, Pedro Crespo, els caps de les dues seccions penals de l’alt tribunal, la tinent fiscal del Suprem, Ángeles Sánchez-Conde, i avui ho farà amb els caps de la Fiscalia catalana. Després d’escoltar-los, García Oritz pot acceptar la posició de Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, encarregar el cas a un altre fiscal, convocar la Junta de Fiscals de Sala i fins i tot ordenar-los l’aplicació de l’amnistia.

En el document, els fiscals del procés tenen en compte la interlocutòria que va dictar el mateix Suprem en aplicar la reforma del Codi Penal per rebutjar la seva aplicació a la malversació. Segons la seva opinió, la llei d’amnistia només és aplicable a la desobediència i als desordres públics, perquè la llei «abasta tots els actes» d’aquestes característiques, «qualsevol que sigui la seva naturalesa» si van ser executats «amb el propòsit de permetre la celebració de les consultes populars». Pels desordres només van acabar sent condemnats els líders llavors de les entitats sobiranistes Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament.

No es pot aplicar a la malversació perquè la llei «exclou expressament les malversacions que impliquin un enriquiment patrimonial o un benefici personal, que s’identifica amb ànim de lucre». Segons l’opinió dels fiscals del procés, aquests van ser els «pressupostos que concorren en els fets objecte de la causa», com va entendre el Suprem en revisar les condemnes després de la reforma del Codi Penal que va derogar la sedició i va modificar en va la malversació. És a dir, que malgrat el que preveu la llei d’amnistia sobre que els diners destinats a la consulta no són equiparables a un enriquiment personal, els fiscals consideren que sí que ho van ser, perquè el delicte no només castiga en aquests termes ficar-se els diners a la butxaca, també destinar-los a un bé il·lícit.

Expliquen que la malversació passiva, consistent bàsicament a consentir que un altre sostregui cabals públics, sí que hi estaria inclosa, però no la de qui els contreu, «comportant-se com a amo dels mateixos i comprometent la despesa pública per aplicar-la a finalitats estrictament personals», com entenen que ha anat establint la doctrina del Tribunal Suprem i del Constitucional en condemnar per malversació. Expliquen que l’article 4 de la Directiva 2017/1371 de 5 de juliol de 2017 «impedeix la possibilitat d’amnistia dels delictes que afecten els interessos financers de la UE», cosa que sostenen que veta la seva aplicació «als delictes de malversació, blanqueig de capitals i el suborn tant actiu com passiu».

En la definició que proporciona del delicte de malversació la directiva, expliquen els fiscals, s’assenyala que està vetada l’amnistia dels fets que incloguin «l’apropiació dels fons públics o el compromís o desemborsament dels mateixos o la seva utilització de manera contrària als fins per als quals estaven previstos i que perjudiqui de qualsevol manera els interessos financers de la UE». I com que no es pot aplicar l’amnistia a la malversació, segons el criteri dels fiscals Zaragoza, Madrigal, Cadena i Moreno, «no és procedent acordar l’alçament de les mesures cautelars i ordres de detenció» que estableix l’article 4 de la llei d’amnistia , ni es poden «considerar extingides les condemnes imposades».

El primer cas afecta Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que han estat declarats en rebel·lia i processats per malversació, i el segon Junqueras, Jordi Turull, la gironina Dolors Bassa i Raül Romeva, que van ser condemnats per aquest delicte i que encara tenen pendent de compliment la inhabilitació.

Qüestió prejudicial

En el seu document, els fiscals sostenen que en el cas que la Sala Penal del Suprem, a la qual correspon pronunciar-se sobre la sentència del procés, i el jutge Pablo Llarena, instructor d’aquesta causa a l’alt tribunal, considerin aplicable la llei d’amnistia, «seria procedent el plantejament de la qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i una qüestió d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional», amb suspensió del procediment.

D’altra banda, l’Audiència Nacional celebrarà el proper 27 de juny la vista en què estudiarà la petició dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) processats per pertinença a organització terrorista de suspendre el judici per l’aplicació de la llei d’amnistia aprovada ahir, segons va informar Alerta Solidària.

La vista estava prevista l’1 d’abril, però va haver de ser ajornada després que un dels lletrats no pogués assistir-hi per un problema mèdic. La decisió del tribunal de posposar la vista es va adoptar contra el criteri del fiscal de l’Audiència Nacional Vicente González Mota, que és qui va assumir les causa després de la sortida de Miguel Ángel Carballo.

