Qui és Stormy Daniels, l’actriu porno que ha provocat la imputació de Donald Trump?

L’actriu, directora i productora de cine porno Stephanie Clifford, més coneguda pel seu nom artístic Stormy Daniels, es va convertir en un dels personatges del dia als EUA quan el diari ‘The Wall Street Journal’ va revelar el 2018 que va rebre un pagament de 130.000 dòlars, a través d’un advocat, perquè guardés silenci sobre una trobada sexual amb l’expresident dels EUA Donald Trump, que des d’avui és el primer expresident dels EUA imputat per càrrecs penals.

Clifford va revelar que la trobada amb Trump va tenir lloc després que es coneguessin, el juliol del 2006, en un torneig de golf de celebritats a Lake Tahoe, segons fonts coneixedores de l’assumpte. El magnat s’havia casat amb Melania Trump el 2005.

Qui és en realitat Stormy Daniels?

Nascuda a Baton Rouge (Louisiana) el 1979, Clifford, que durant la seva adolescència havia arribat a ballar en diverses companyies de ballet clàssic, va començar a actuar a clubs de striptease, d’on va fer el salt al porno. «Vaig començar a despullar-me en públic per guanyar-me una mica de diners extres per als meus vicis. Quan vaig complir els 18 em vaig operar els pits i vaig decidir dedicar-me a l’striptease d’una manera més professional. Fer porno va sorgir de manera natural», va reconèixer.

El 2002 ja era l’actriu estrella de Wicked Pictures, un dels principals estudis de pel·lícules pornogràfiques. A més, va començar a alternar el seu paper com a actriu amb el de directora i fins i tot va guanyar diversos guardons.

També va participar, amb papers menors, en pel·lícules convencionals com ‘Verge als 40’ i ‘Embolic compromès’, i va aparèixer en un videoclip de Maroon 5. Casada tres vegades, el seu actual marit és el també actor porno Brendon Miller.

Aspiracions polítiques

Les seves aspiracions han anat més enllà del cine per a adults. El 2009, Clifford es va plantejar fins i tot entrar en política i presentar-se com a candidata a senadora per Louisiana després que el senador d’aleshores David Vitter fos acusat de mantenir relacions amb una prostituta.

Llavors, Clifford va declarar a la premsa que no pensava que ella fos la persona més adequada per a aquest càrrec, «però sí que crec que soc una millor opció que el senador que actualment tenim».

Després d’un incident per violència domèstica amb el seu marit que va fer que l’arrestessin, finalment va decidir no presentar-s’hi.