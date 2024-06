Mèxic fa història en triar l'esquerrana Sheinbaum com a primera dona que ocupa la presidència del país

Mèxic ha fet història aquest diumenge, en elegir l'esquerrana Claudia Sheinbaum, candidata del Moviment per la Regeneració Nacional (Morena) i recolzada per altres partits, com a primera dona a ocupar la presidència de Mèxic. Segons dades ofertes per l'Institut Nacional Electoral (INE) amb el 38% dels vots escrutats, l'aspirant oficialista havia obtingut entre el 58% i el 60% dels sufragis, a gran distància de Xochitl Gálvez, presentada per una coalició de partits de centredreta i socialdemòcrates, prop de 27 punts per sota. El tercer candidat, Jorge Álvarez Maynez, del centrista Movimiento Ciudadano , ha aconseguit finalment un 10% dels suports. Les males notícies per a l'oposició es van acumular en donar-se a conèixer les xifres del recompte en l'elecció a les dues cambres del Parlament: Morena i els seus aliats s'estaven acostant a la majoria de dos terços que fins i tot els permetria esmenar la Constitució.

"Vull agrair aquest reconeixement del poble de Mèxic a la nostra Història, als resultats, a la convicció i a la voluntat, però sobretot aquest reconeixement del poble al nostre projecte de nació", ha proclamat Sheinbaum des de la seva seu electoral entre crits i aplaudiments, abans d'invocar i recordar el suport del seu mentor, el president sortint Andrés Manuel López Obrador (AMLO) i prometre que governarà per a tots els ciutadans "per tal de construir un Mèxic més pròsper". Exfuncionaris del mateix INE com Ciro Murayama van valorar als micròfons de Ràdio Fórmula que mai en la història recent de les eleccions a Mèxic un candidat havia aconseguit una distància semblant davant del seu rival en unes presidencials.

Cap a les 11.00 de la nit, hora local, (7 del matí a Espanya) milers de partidaris de Morena van començar a congregar-se a la plaça del Zócalo de Ciutat de Mèxic, animats per la música de mariachis i acompanyats per una plèiade de venedors de carrer que oferien al transeünt des de pollets amb la bandera de Mèxic, a retrats d'AMLO. "He vingut amb la meva mare, el meu fill i altres familiars; certament, des que governa AMLO hi ha més oportunitats", subratlla Sinué Sarsa, sense poder fer sentir la veu davant l'estrèpit procedent de l'escenari.

L'enorme afluència de votants ha estat la gran protagonista de la jornada electoral. A primera hora del matí, la presidenta de la casella (col·legi electoral) situada a l' escola primària 'Fra Pedro de Gante' , en ple centre històric de Ciutat de Mèxic, s'afanyava a seccionar les paperetes de vot dels llibrets enviats per l'Institut Nacional Electoral per poder lliurar-les als votants identificats prèviament. "¡Que malament es talla això!", es lamenta, després d'haver fet servir una regla i fins i tot una targeta de crèdit. Dues llarguíssimes cues de dos centenars de persones esperaven pacientment a l'exterior del recinte escolar per exercir el dret al vot i escollir el president, la composició del seu parlament bicameral i els seus representants locals, en una transcendental cita electoral que marcarà el futur del país més poblat de llengua hispana.

En el cas dels votants del centre capitalí, les paperetes a emplenar són sis: elecció a president de la República , a Cambra de Diputats , a senaduries , a president de la Ciutat de Mèxic , a l'alcaldia i als representants de l' assemblea local . Un cop verificat l'elector, les cabines on es repetia l'eslògan "el vot és lliure i secret" garantien l'anonimat als electors. "Jo prefereixo no pronunciar-me ara", va respondre un ciutadà que esperava per prendre la seva papereta quan se li va demanar el seu parer sobre el desenvolupament de la jornada electoral.

Dues narratives contradictòries

Les dues narratives contraposades i contradictòries que s'entreveien en els últims mesos, una defensant els èxits econòmics del sexenni del president sortint una altra advertint dels perills d'una majoria presidencial sense contrapesos i amb suport qualificat al parlament bicameral per modificar la Carta Magna, es repetien entre les persones enquestades. "Jo votaré Claudia; AMLO" (el seu mentor) "ha estabilitzat l'economia, no hem hagut de sol·licitar préstecs a l'exterior i fins i tot el pes mexicà s'ha reforçat davant el dòlar", valora Leonardo. A aquest enquestat li sembla molt bé el programa La Mañanera , aquestes tres hores diàries en què el cap de l'Estat departeix davant els periodistes i ataca de manera furibunda els qui el critiquen. "Si no hagués fet això, els periodistes l'haurien destrossat", esgrimeix, mostrant alhora una poca estima per la democràcia i la capacitat dels ciutadans de canviar els governs. "Si la democràcia significa que tornin els que han robat al país durant tants anys, no la vull", conclou. Una de les tendències més inquietants constatades a les enquestes és "la reducció de l'aferrament dels ciutadans a la democràcia" com a mètode per resoldre les disputes i problemes, constata Fernando García Ramírez , filòsof i assagista a Lletres Lliures.

Regina, amb estudis d'Enginyeria Petrolera, encara que sense poder exercir la seva professió a causa de "vicisituds" que no necessita, se sent molt perjudicada per la gestió d'AMLO. Considera que els subsidis que s'entreguen a la ciutadania "desincentiven el treball i l'esforç", i augura que Claudia Sheinbaum, a qui ja dóna per triada, "haurà d'afrontar molta merda" producte de tot aquest dispendi. Tampoc no aprecia Morena, força política a la qual considera una mena de reedició del Partit Revolucionari Institucional (PRI) , que durant dècades va governar el país manipulant eleccions. "Tots es volen apuntar ara a Morena perquè és el nou PRI", conclou. Sebastián, per part seva, votarà Morena encara que és molt crític amb la gestió d'AMLO del problema de la violència i la seva política amb el narco d'"abraçades en lloc de trets". "Amb aquesta gent no es pot anar així, els ha deixat el camí lliure", recorda aquest resident a la perifèria capitalina, on els assassinats i els saldos de compte entre bandes rivals són freqüents.

La immensa majoria dels candidats van ser matiners a l'hora d'anar a votar. El president AMLO va sortir de Palau Nacional, a la plaça del Sòcol, al voltant de les nou del matí acompanyat de la seva dona, Beatriz Gutiérrez Muller. Sheinbaum va fer el mateix a l'alcaldia Tlalpan, a la perifèria de la capital, al voltant de la mateixa hora mentre era victorejada pels seus seguidors, que cridaven "presidenta, presidenta". L'opositora Xochitl Gálvez va introduir les paperetes després d'esperar prop de dues hores a la cua.