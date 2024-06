Maten a trets el germà de Begoña Villacís a Madrid

La Policia Nacional ha detingut a una dona pel crim de Borja Villacís, el germà de l'exvicealcaldessa de Madrid Begoña Villacís, que ha estat assassinat aquest dimarts a Madrid. El seu arrest, que ha tingut lloc a la Plaza Elíptica de la capital quan la dona anava a bord d'un cotxe, s'ha produït només uns minuts després del succés.

Segons ha pogut saber el canal de recerca i successos de Prensa Ibérica, l'home, de 43 anys, circulava amb el seu cotxe per la carretera de Fuencarral-El Pardo, la M-612, quan, cap a les 12.30 hores, almenys un individu li ha disparat diverses vegades amb una escopeta des d'un altre vehicle i ha fugit.

A curta distància

D'acord amb diversos testimonis, l'autor o autors haurien col·locat el seu cotxe davant del de Villacís per interrompre el pas. A continuació, almenys un dels autors ha baixat del vehicle i ha tirotejat a la víctima a curta distància.

Les imatges del lloc on s'ha produït el crim de Borja Villacís / EFE / Europa Press

El Grup V d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Madrid ha assumit la investigació dels fets, les circumstàncies dels quals de moment es desconeixen.

La Policia Científica també s'ha desplaçat fins al lloc del succés per dur a terme les primeres perquisicions i tractar de donar amb l'autor o autors de l'homicidi.

Els sanitaris del Samur-Protecció Civil han tractat de reanimar a la víctima, qui presentava diverses ferides per arma de foc, però finalment només han pogut certificar la seva defunció.

Qui és Borja Villacís?

Borja Villacís és conegut per ser membre dels UltraSur -els seguidors radicals del Reial Madrid- i per haver estat condemnat a sis mesos de presó per agredir el 2004 dos homes que van defensar a una noia a la qual van proferir insults racistes.

A més, Borja Villacís estava imputat en una causa contra el narcotràfic que investiga l'Audiència Nacional.