Pedro Sánchez, després de la citació a la seva dona: "Seguiré més ferm que mai"

El president del Govern, Pedro Sánchez, assegura que tant ell com la seva esposa estan tranquils després de la citació a Begoña Gómez per declarar i subratlla que la seva decisió de seguir al capdavant de l'Executiu es manté "més ferm que mai".

Sánchez fa aquestes consideracions en una nova carta a la ciutadania després que el jutge del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid hagi citat a declarar en qualitat d'investigada a Begoña Gómez el divendres 5 de juliol en la causa oberta per presumptes delictes de corrupció en el sector privat i tràfic d'influències.

Tal com denuncia Sánchez, la citació a Gómez per un presumpte cas de corrupció i tràfic d'influències s'ha fet pública de manera "estranya" a "només cinc dies" de les eleccions al Parlament Europeu. "Habitualment s'ha seguit la regla no escrita de no dictar resolucions susceptibles de condicionar el desenvolupament normal d'una campanya electoral i, per tant, el vot dels ciutadans. En aquest cas, és evident que aquesta pràctica no s'ha respectat", lamenta. "Deixo el lector extreure'n les pròpies conclusions", afegeix.

Malgrat l'enuig pels tempos de la citació, Sánchez insisteix en la tranquil·litat que tenen ell i la seva dona al voltant del cas. "No hi ha res darrere d'aquesta acusació, només un pobre muntatge impulsat per les associacions ultradretanes demandants", avisa. El líder del PSOE també carrega contra el PP i Vox i els acusa de voler aconseguir la seva renúncia per totes les vies, fins i tot a través d'una moció de censura -insinuada ahir pel popular Alberto Núñez Feijóo- que Sánchez considera "contra natura".

Defensa de la seva dona

En la seva carta, molt més breu que la que va publicar a l'abril, el president defensa novament a la seva dona de les acusacions de participar en negocis amb empreses vinculades al govern. Sense entrar al fons de les acusacions que indaga el jutgat 41 de Madrid, apunta que Gómez és el blanc d'atacs de la premsa i d'associacions com Hazte Oír i Manos Limpias pel simple fet de ser la seva parella.

"Ella és una dona treballadora i honesta que reivindica el seu dret a treballar sense renunciar-hi per les responsabilitats del seu marit. Dret que jo defenso en la meva vida familiar i pel que treballo com a president del govern d'Espanya per garantir que homes i dones tinguem les mateixes oportunitats i els mateixos drets", remarca el dirigent socialista. Finalment, vaticina que la "fúria" dels "tabloides digitals" seguirà i s'amplificarà els pròxims dies a les tertúlies per tal d'ampliar un cas que qualifica de "desinformació".

"Estranyesa i tranquil·litat"

La carta de Sánchez ratifica el posicionament expressat en les darreres hores pel govern espanyol arran de la citació a Gómez. De fet, aquest migdia la portaveu de l'executiu, Pilar Alegría, ha insistit que la decisió judicial ha sigut rebuda amb "estranyesa i tranquil·litat" en el si de La Moncloa. A la roda setmanal del Consell de Ministres, la ministra ha agregat que la UDEF de la Guàrdia Civil ja va dir fa dies que no hi ha cas.

Com Sánchez, la portaveu del govern del PSOE i Sumar ha admès certa sorpresa per haver conegut la citació a Gómez "precisament aquesta setmana" (en plena recta final de la campanya electoral per les eleccions del 9-J) i a través dels mitjans de comunicació. Tot i això, l'executiu ha mostrat la seva tranquil·litat davant d'un cas en què no veuen "res de res" que pugui ser delicte i que consideren una campanya “de fang”.

La resposta del PP

Fonts del PP han respost a la carta de Sánchez afirmant que el president hauria de deixar de comunicar-se amb la ciutadania a través de missives i sotmetre's "d'una vegada" a una roda de premsa amb preguntes il·limitades. "La seva dona haurà de donar explicacions davant del jutge per saber si els seus negocis van anar d'acord amb la llei o no, però el president del Govern ha de donar explicacions davant els espanyols per uns fets que no són ni ètics ni estètics", afirmen.

Des de la direcció popular indiquen pensar que pot despatxar el cas amb una nova carta "carregant contra tot el que gosi criticar-lo" és "subestimar la intel·ligència dels espanyols". "Si amb la primera carta va pretendre amagar la imputació, amb aquesta pretén passar per alt acusacions gravíssimes sobre les quals no ha dit ni mitja", agreguen els d'Alberto Núñez Feijóo.

"Tot i que les sortides de to són constants i permanents, acusar els jutges de perseguir-lo per motius polítics és d'una gravetat extrema, que exigeix proves o rectificació immediata", conclouen al PP.