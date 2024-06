El còmic Jaime Caravaca, agredit a cops de puny per un neonazi després d'un comentari sobre el seu nadó

El còmic i humorista murcià Jaime Caravaca va ser agredit a cops de puny la nit d'aquest dilluns mentre realitzava un monòleg en un local de Madrid. L'escena de tensió i de violència viscuda va sorprendre a tots els assistents en el local Beer Station a la Costa de Santo Domingo, ja que ningú s'esperava que la situació derivés en aquest fort conflicte que ja s'ha fet viral en xarxes socials.

Tot comença dissabte passat, quan l'agressor, conegut com a Alberto Pugilato i resident a Valladolid, va publicar un tuit amb una foto sostenint al seu nadó de tres mesos amb les paraules "Felicitat i orgull". L'humorista va contestar a aquesta publicació amb un missatge en el qual assegurava que "res ni ningú podrà evitar la possibilitat que sigui gai, i de major s'afarti de mamar polla de negre. I de negre obrer, res de futbolistes".

Encara que el tuit de resposta de Jaime Caravaca va ser esborrat, ja s'havia fet viral i va rebre milers de respostes i amenaces. "Centenars d'amenaces de mort de nazis de bon matí. Un dissabte més a Twitter", va publicar aquest mateix dia, al que Pugilat va contestar: "Amb mi riuràs un munt, Jaime". L'intercanvi de missatges no va quedar aquí. "Doncs si ets graciós et puc buscar una feina", responia l'humorista, que rebia com a contestació un "riurem que flipes, ja veuràs jeje".

"Et rebento el puto cap"

Dos dies després, mentre Caravaca estava amb el seu 'show' a Madrid, Pugilat va accedir a la sala i va pujar A l'escenari amb ulleres de sol preguntant-li a Caravaca si sabia qui era. A continuació, el còmic el va reconèixer, li va dir "Home!" i Pugilat li va propinar sense mitja paraula el primer cop de puny per a arraconar-lo en una de les cantonades de l'escenari.

Amb els crits de part del públic que estava en aquest moment a la sala, l'agressor va recordar "els comentaris pedòfils" que Caravaca havia fet sobre el seu fill. "Creus que el meu fill li anava a menjar a un negre la polla? Amb tres mesos?". "Ara què. Digues-m'ho a la cara, aquí i ara", li etzibava. Seguidament, va excusar davant els presents assegurant que era "un pare que defensa al seu fill". Caravaca va demanar poder parlar amb ell i Pugilat li va contestar dient-li: "No, ara vas i em denuncies".

Quan semblava que la cosa s'anava a quedar aquí i que l'home anava a marxar de l'escenari, va tornar a emprendre-la contra Caravaca dient-li "és que mira, és que et parteixo la cara" i "et rebento el puto cap", per a seguidament tornar a propinar-li un segon fort cop de puny a la cara a Jaime Caravaca.

Hores després, el mateix Alberto Pugilato publicava un tuit del seu sopar afegint el missatge d'"assaborint el treball ben fet. Moltíssimes gràcies a tots els que us heu solidaritzat amb mi i amb la meva família". També fixava en el seu perfil el vídeo de la seva agressió assegurant que "sento pau".

Qui és Alberto Pugilato

Alberto G. D. J., més conegut com a Alberto ‘Pugilato' pel nom del grup homònim d'ultradreta del qual és cantant, aglutina milers de seguidors a les seves xarxes socials. No és el primer episodi violent ni la primera vegada que xoca amb la Justícia.

Fa només tres anys, el 2021, el Tribunal Suprem va confirmar la seva condemna a un any de presó per delicte d'odi (també van condemnar un altre neonazi, Alberto Clavero, de 'Batallón de Castigo') per les lletres racistes de les seves cançons en un concert a Sabadell el 2010 amb el grup 'Más Que Palabras'. A la seva sentència, l'alt tribunal explica que aquests missatges de contingut nazi no estan emparats per la llibertat d'expressió per contenir "expressions supremacistes de menyspreu contra individus de determinats grups, pel fet de formar part d'una col·lectivitat que no es tolera".

Abans, el 2019, va ser detingut a Màlaga després de difondre missatges de suport a Brenton Tarrant, el supremacista que aquest mateix any va causar una matança amb 51 morts -la majoria musulmans- en dues mesquites de Christchurch (Nova Zelanda). En concret, aquest “nacionalsocialista” que es defineix com a “pagà” i “animalista” va arribar a afirmar que Tarrant només pretenia "combatre el terrorisme", a més de ratllar l'acció d'"autodefensa".

També va ser candidat a les llistes europees del 2014 del partit d'ultradreta Aliança Nacional, el lema de la qual és "Nació, Raça, Socialisme" i el líder del qual va ser detingut en 2021 per enaltir a Hitler.

A més, tal com ell mateix s'encarrega de recordar en el seu perfil de Twitter (on es defineix com a "Patriota. Pare de 3 fills. Activista NS [nacionalsocialista] perseguit i censurat. Anti-Agenda 2030") ha passat per la banqueta en múltiples ocasions per baralles i pallisses. La seva presència en marxes i manifestacions amb símbols nazis i preconstitucionals també és habitual, com en les protestes. De fet, Pugilat va militar des de molt jove en aquest tipus de moviments i fins i tot era 'skin head' a 18 anys, segons va confirmar en el seu perfil.