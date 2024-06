Els telèfons mòbils dels menors tindran control parental

Tots els fabricants de tecnologia, des de mòbils fins a tauletes, ordinadors i televisions intel·ligents, estaran obligats a incloure en els dispositius un sistema de control dels pares, que serà gratuït per als usuaris. Així ho establirà la futura llei de protecció al menor en els entorns digitals. Segons fonts governamentals, el procediment encara no està especificat en el text. Amb tota probabilitat, serà tan senzill com activar el control dels pares una vegada que es compra i configura per primer cop un mòbil -o qualsevol altre aparell- que sigui utilitzat per un menor. No està clar què pot passar en el cas de ser un smartphone de segona mà.

Malgrat la força que ha guanyat el moviment de pares i mares per retardar el lliurament del primer mòbil als fills i les normatives autonòmiques que en prohibeixen l’ús a l’aula tant a primària com a secundària, la realitat és que l’edat mitjana per tenir un telèfon propi amb accés a internet són els 11 anys, segons l’últim estudi d’Unicef. El control dels pares és, actualment, una realitat. No obstant, ara mateix són les famílies i no els fabricants els que han d’instal·lar-lo, un pas que sol ser bastant farragós i no sempre gratuït. Amb la llei, el sistema de control dels pares serà «obligatori, universal i gratuït», segons les mateixes fonts.

La nova norma, en tot cas, no serà realitat fins d’aquí a molts mesos. El Consell de Ministres aprovarà avui, tret que hi hagi un canvi d’última hora, l’avantprojecte de llei, elaborat pel Ministeri de Joventut i Infància amb la col·laboració de diversos departaments del Govern central, inclosos els gabinets de Presidència i Justícia i el de Transformació Digital, que és l’interlocutor amb els fabricants de tecnologia. Després, se sotmetrà a exposició pública i tornarà a ser aprovat al Consell de Ministres. A partir d’aquí, començarà el periple parlamentari, que inclourà el debat al Congrés i el Senat abans que tingui llum verda definitiva.

Etiquetatge obligatori

L’avantprojecte també ordena que tots els productes digitals -com ara les aplicacions- tinguin un etiquetatge amb llenguatge molt senzill en el qual s’adverteixi que el contingut pot ser no apte per a segons quines edats.

El ministeri que dirigeix Sira Rego prepara també una estratègia nacional per a la protecció de la infància i la joventut en els entorns digitals. Inspirada en l’informe que estan elaborant 50 expertes i experts (incloses les famílies), l’estratègia inclourà mesures d’alfabetització digital perquè els nens tinguin eines per poder navegar a internet i, entre altres coses, sàpiguen distingir què és una informació falsa o un perill online. No hi haurà una assignatura concreta, però l’alfabetització digital serà un ensenyament transversal a les escoles.