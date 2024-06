El jutge cita Begoña Gómez el 5 de juliol com a investigada per corrupció al sector privat i tràfic d'influències

El jutge que investiga Begoña Gómez presumptes delictes de corrupció al sector privat i tràfic d'influències l'ha citat a declarar en qualitat d'investigada divendres 5 de juliol, a les 10.00 hores. La citació de la dona del president del Govern, Pedro Sánchez, es dóna a conèixer en plena campanya de les Eleccions europees i el magistrat la justifica, segons fonts jurídiques consultades per El Periódico d'Espanya, del mateix grup editorial, a la recerca d'una instrucció el més àgil possible tal com preconitza la Llei d'Enjudiciament Criminal.

La decisió d'interrogar Begoña Gómez l'adopta el jutge Juan Carlos Peinado després d'ajornar fins al diumenge 16 de juny, la declaració com a testimonis dels responsables de Red.es, l'empresa pública que va adjudicar contractes a l'empresari Juan Carlos Barrabés, que va ser recomanat des de la càtedra de Gómez a la Universitat Complutense de Madrid, l'activitat de la qual està també sota la lupa del jutge. Estaven citats aquest dijous, si bé aquesta data inicial coincideix amb la celebració del judici per frau fiscal del despatx Nummaria, en què l'advocat de Gómez defensa un processat.

D'altra banda, el magistrat ha obert peça separa sobre la possible afectació a fons de la UE als contractes que investiga per les adjudicacions de la societat pública Red.es a empreses de Juan Carlos Barrabés, l'empresari recomanat des de la càtedra de la dona del president del Govern.

La providència dictada pel jutge instructor número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, a la qual ha tingut accés El Periódico d'Espanya, té data del 29 de maig passat i s'hi dóna compte d'una consulta realitzada per la Fiscalia Europea en relació amb els contractes esmentats. Mentre s'aclareix si la contractació ha de ser competència de l'òrgan europeu, el jutge obre separada "en què s'acordarà el que sigui procedent".

Denúncia de Fes-te Sentir

Fonts de la Fiscalia Europea assenyalen a aquest diari que la seva actuació respon a una denúncia de l'associació provida Hazte Oír rebuda a la seu de Luxemburg, que feia esment a la possible afectació de fons Europeus als contractes de Barrabés. Per aquesta raó, els fiscals europeus ho han de verificar , ja que si es confirma aquest extrem la causa, almenys pel que fa als contractes esmentats, seria de la seva competència.

Les denúncies apunten a l'empresa pública Red.es per un contracte en què va resultar adjudicatària l' UTE d'Innova Next -de Berrabés- i la societat The Valley per a l'execució d'un Servei de Formació per a l'ocupació a l'economia juvenil, per 3 i 2,8 milions respectivament, IVA inclòs. També se li va adjudicar un servei de formació per a les persones aturades a l'economia digital per 4,4 milions d'IVA inclòs. Ara caldrà aclarir a quin tipus de fons públics es van assignar les dites adjudicacions de Red.es

La providència dictada pel jutge instructor número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, a la qual ha tingut accés El Periódico d'Espanya, té data del 29 de maig passat i s'hi té en compte una consulta realitzada per la Fiscalia Europea en relació amb els contractes esmentats. Mentre s'aclareix si la contractació ha de ser competència de l'òrgan europeu, el jutge obre separada "en què s'acordarà el que sigui procedent".

Denúncia de Fes-te Sentir

Fonts de la Fiscalia Europea assenyalen a aquest diari que la seva actuació respon a una denúncia de l'associació provida Hazte Oír rebuda a la seu de Luxemburg, que feia esment de la possible afectació de fons Europeus als contractes de Barrabés. Per aquesta raó, els fiscals europeus ho han de verificar, ja que si es confirma aquest extrem la causa, almenys pel que fa als contractes esmentats, seria de la seva competència.

Les denúncies apunten a l'empresa pública Red.es per un contracte en què va resultar adjudicatària l'UTE d'Innova Next -de Berrabés- i la societat The Valley per a l'execució d'un Servei de Formació per a l'ocupació a l'economia juvenil, per 3 i 2,8 milions respectivament, IVA inclòs. També se li va adjudicar un servei de formació per a les persones aturades a l'economia digital per 4,4 milions d'IVA inclòs. Ara caldrà aclarir a quin tipus de fons públics es van assignar les dites adjudicacions de Red.es.

El precedent 'Koldo'

Juristes consultats per aquest diari assenyalen que la raó d'obrir peça separada pot respondre a dos motius: que el jutge entengui que el que es refereix als contractes sospitosos de ser pagats amb fons de la UE són fets diferents, sense connexitat amb la resta de la denúncia; o que pretengui deslligar el que pot ser competència de la Fiscalia Europea per no perdre la resta de la causa.

Pel que fa al segon, les mateixes fonts apunten al recent precedent en la investigació a l'Audiència Nacional a l'anomenada trama Koldo de compra de màscares per a diferents administracions a càrrec del PSOE. En aquest cas, la Fiscalia Europea ha decidit fer-se càrrec de la totalitat de la causa encara que --al principi únicament analitzava els contractes a les Balears i les Canàries--, després de descobrir que també es van fer servir diners de la UE en una de les adjudicacions d'ADIF.

De fet, en el decret dictat per l'òrgan amb seu a Luxemburg les fiscals europees que han assumit el" cas Koldo " informen el Jutjat Central número 2 de la decisió d'exercir la seva competència, per la qual cosa demanen les diligències que ell estava tramitant fins i tot ara recordant-li que "s'ha d'abstenir també de realitzar nous actes de recerca".

Una cosa semblant pot passar amb la investigació dirigida contra Begoña Gómez, per la qual cosa els juristes consultats interpreten que el jutge Peinado podria haver obert peça separada per prevenir una situació similar, si bé el gruix de la investigació es dirigeix als contractes esmentats que poguessin afectar a fons de la UE, segons va apuntar la mateixa Audiència de Madrid en resoldre el recurs de la Fiscalia contra l'obertura d'aquestes diligències.