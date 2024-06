Més de 1.000 persones preparen una demanda per estafa piramidal contra l''influencer' Amadeo Llados

Convertir-se en milionari senzillament apuntant-se a un curs. Això és el que prometia Amadeo Llados, conegut a les xarxes socials com Lladosfitness. L'espanyol és influencer, a més d'una espècie de coach motivacional que garanteix que qualsevol persona pot convertir-se en milionària si s'ho proposa.

El creador de continguts es dedica a divulgar a les xarxes socials la seva ostentosa vida, amb cotxes de luxe, viatges a llocs paradisíacs, passejos amb avió o embarcacions privades, i sempre envoltat de dones exuberants. El seu públic potencial, íntegrament masculí, es veu atret per aquesta vida fastuosa.

L'influencer es dedica a criticar a la gent que té "panxa", menysprea als "mileuristes" o a les persones que es desplacen "amb autobús", al mateix temps que els anima que facin "uns burpees" i deixin de viure a "Matrix".

Llados ha estat molt criticat pel seu contingut surrealista, al mateix temps que masclista. No obstant això, l'influencer va promoure un curs que costava 1.800 euros en el qual prometia als seus deixebles "guanyar el seu primer milió".

Ara més de mil persones preparen una demanda col·lectiva contra l'espanyol per estafa piramidal. Aquests homes seran representats per l'advocat Xaime da Pena, qui ha fet una crida per a tots aquells que s'hagin sentit estafats.

El lletrat presentarà la querella d'aquestes més de mil persones davant els Tribunals de Justícia al·ludint ser víctimes dels delictes d'estafa i estafa piramidal, i un delicte d'odi. A més, reclamaran una indemnització per a tots aquells afectats que decideixin personar-se com a acusació particular.

Des del despatx d'advocats han comunicat el següent: "Enganya els seus ‘clients-subscriptors’, fent-los creure que la contractació del seu curs els portarà a fer-se rics, quan evidentment no és cert. Tots aquells afectats per aquests delictes poden unir-se a la querella, siguin del país que siguin, per a personar-se com a acusació i reclamar la recuperació de les quantitats que hagin pagat a Lladosfitness, així com la indemnització que els pogués correspondre".