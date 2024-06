Qui era Borja Villacís? Una vida al límit plena de baralles, narcotràfic i grups ultres

Una de les coses que més crida l'atenció entorn de la figura de Borja Villacís és que no hi ha gairebé fotos seves enlloc. Un tipus reservat. Tan sols li posen cara els que el van conèixer. Els que saben, des de sempre, que era la nota discordant de la seva família. La gran preocupació del seu entorn més pròxim, que veia com no havia sortit d'un embolic i ja s'havia ficat en un altre. L'últim, el definitiu, ha estat el tiroteig que ha posat fi a la seva vida en una apartada carretera de Madrid, on el van citar els seus botxins.

Les imatges del lloc on s'ha produït el crim de Borja Villacís / EFE / Europa Press

Borja Villacís, que acabava de complir 41 anys el passat 11 de maig, era un tipus especialment conflictiu. Des de la seva joventut. Un tipus acostumat a viure al límit que ha estat en garbulls de la més diversa índole. Des de baralles a agressions racistes, passant per una imputació per pertànyer, presumptament, a la xarxa més gran de tràfic de cocaïna d'Espanya.

Villacís sempre va tenir embolics. Ja en el Colegio Nuestra Señora de Covadonga, on estudiaven tant ell com la seva germana Begoña, el mort era conegut per ser violent. "A l'institut era 'un bregues' i un nazi, de fet era del grup de quatre nazis que hi havia, que cada dos per tres estaven en mogudes. Anaven tots amb el cap rapat", recorda a El Periódico de España una exestudiant d'aquest centre educatiu vinculat a la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM).

"Era un col·legi pijihippie on anava gent de famílies amb diners però més aviat de gent bohèmia", explica aquesta dona sobre un centre ja tancat en el qual van estudiar els germans Javier i Carlos Bardem i que ocupava tot un edifici.

Agressió d'Any Nou

Lligat des de jove amb l'escena skinhead de Madrid i amb diversos moviments d'extrema dreta, se'l relaciona especialment amb els radicals del Reial Madrid; tant del grup Ultras Sur com de la seva facció minoritària Outlaw, vinculada a l'organització ultradretana mundial Hammerskin.

Borja Villacís té nombrosos antecedents policials. Va ser condemnat a 6 mesos de presó per una agressió racista que va cometre en el metro al costat d'altres ultres el dia d'Any Nou de 2004. Va succeir entorn de les 12 de migdia. Borja, al costat d'altres joves, van localitzar en un vagó una noia negra a l'altura del Santiago Bernabéu i la van començar a insultar, a escopir i a dir-li "torna't al teu país".

Dos testimonis van procedir a sortir en defensa de la noia, demanant-li als ultres que la deixessin en pau. En aquell moment, segons la sentència, "aquesta actitud va donar lloc al fet que de manera sobtada, Borja i els seus acompanyants s'abalancessin contra els dos agredint-los". Posteriorment, Borja "va colpejar amb un got de vidre trencat al cap a un dels denunciants i li va donar una forta empenta a l'altre, que el va fer caure a terra, patint una lesió en l'espatlla".

Borja també va resultar lesionat en aquell incident. Va haver de ser traslladat a un hospital per una "ferida incisa prop del pavelló auricular dret, TCE i contusions en diferents parts del cos, rebent tractament mèdic consistent en neteja i sutura de ferida i medicaments, trigant a curar 10 dies (...) quedant-li una seqüela consistent en cicatriu de 3 cm. en la zona retroauricular dreta". Un cas que va acabar amb una condemna de 6 mesos de presó i pel qual no va haver d'entrar a la presó, a més d'una indemnització de 9.402 euros, segons la sentència de 2012.

Amb El Chopi

Curiosament, Borja ha mort només una setmana després que Sergio Rodríguez Moreno 'El Chopi', un altre dels històrics dirigents dels ultres del Madrid, company d'algunes de les seves escapades i mort la setmana passada als 46 anys. Tots dos van ser detinguts el setembre de 2004, 9 mesos després de l'agressió racista del metro, per una altra pallissa. Aquesta vegada, en la zona de la Moncloa.

La víctima va sortir d'un pub del carrer Hilarión Eslava acompanyat per quatre noies, quan tots ells van començar a ser perseguits per quatre joves d'estètica neonazi. Quan aquests els van atrapar, van insultar i van colpejar el jove. No va mediar provocació ni discussió, segons va informar la Delegació del Govern a Madrid. La víctima i els seus acompanyants es van dirigir al bescanviador de la Moncloa, on van explicar els fets a una patrulla de la policia.

Els agents van localitzar en els voltants de la zona a quatre joves les dades dels quals coincidien plenament amb la descripció aportada pels denunciants. Després de ser parats i identificats, es va comprovar que tots tenien antecedents policials per delictes de lesions, danys i desordres públics. Els detinguts van ser quatre habituals dels Ultras Sur: Daniel D. F., Pedro Santiago E.H. i els dos morts en els últims dies: Borja Villacís i Sergio 'El Chopi'.

Els quatre sospitosos estaven sota els efectes de l'alcohol quan van ser arrestats. En l'escorcoll, la policia els va confiscar dos punys americans, unes tisores i un ganivet amb la seva funda. A més, els agents van trobar dins del vehicle una navalla multiús amb la seva funda, pamflets i adhesius amb simbologia nazi.

Narcotràfic

En l'actualitat, Borja Villacís era investigat pel jutge Pedraz en una trama de narcotràfic. L'instructor ja li havia pres declaració com investigat i anava a ser processat pròximament. Les citades fonts consultades expliquen que Villacís no era un dels membres principals de la xarxa de narcotràfic desarticulada per l'Audiència Nacional.

La investigació es desenvolupa en el marc de la denominada operació Águila Frozen, iniciada per la Guàrdia Civil el 2021 i en la qual l'Institut Armat va practicar la detenció de 27 persones, així com la confiscació de diverses armes de foc, uniformes policials i 240 quilograms de cocaïna, i l'embargament de 43 immobles, 700.000 euros i al voltant de 200 vehicles.

L'últim trajecte de Borja Villacís en vida el va portar a un paratge apartat de la carretera Fuencarral-El Pardo, on algú l'havia citat. Cap a les 12.30 hores, va ser tirotejat diverses vegades des d'un BMW de color gris en el qual viatjaven tres persones que es van donar a la fuga. Diversos testimonis van gravar després als ocupants del cotxe en un descampat pròxim al lloc del crim, on li van canviar les plaques de matrícula al cotxe. Una d'aquestes persones, una dona de 52 anys de nacionalitat espanyola, ha estat detinguda.