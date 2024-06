Israel rescata quatre ostatges vius en una operació militar al centre de la Franja de Gaza

L'Exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dissabte l'alliberament de quatre ostatges amb vida en una operació a la zona de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza. Es tracta de Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov i Shlomi Ziv, que van ser segrestats per Hamàs durant el festival de música del 7 d'octubre. El portaveu de les Forces de Defensa d'Israel, Daniel Hagari, ha explicat que s'han preparat "durant setmanes" per aquesta operació i que els rescatats ja són a Israel, seran sotmesos a proves mèdiques i es podran retrobar amb les seves famílies a l'hospital. En paral·lel, el Ministeri de Sanitat de Gaza ha denunciat un bombardeig a la mateixa zona que ha deixat "un gran nombre de màrtirs i persones ferides, la majoria nens i dones".

El portaveu de l'exèrcit israelià s'ha felicitat per l'operació de rescat de quatre ostatges després de 246 dies de segrest. L'ha descrita com a "complexa", "d'alt risc" i "sota foc". Però ha avisat que "no perden de vista" la resta de segrestats per Hamàs. "Farem tot el possible per portar-los de tornada a casa; no pararem de lluitar fins a la seva llibertat", ha assegurat Hagari, que ha afegit que és el que faria qualsevol país.