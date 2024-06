Letònia, Malta, Eslovàquia i Itàlia trien aquest dissabte els seus representants al Parlament Europeu. Després que Holanda encetés dijous la cursa per escollir els nous eurodiputats per als pròxims cinc anys, el divendres va ser el torn d'Irlanda i la República Txeca, i avui continua als quatre països esmentats abans que el gruix dels 27 ho faci demà diumenge. En el cas d'Itàlia, els electors del país transalpí tindran avui i demà per dipositar la papereta. Es tracta, a més, del soci europeu que tanca més tard les urnes, demà diumenge a les onze de la nit.

En conjunt, 370 milions de ciutadans han de triar els 720 diputats de l'eurocambra, 15 més que en la legislatura anterior. Letònia en tria 9, Malta 6, Eslovàquia 15 i Itàlia 76.

En relació als comicis anteriors, i després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, l'Europarlament estarà conformat per 720 diputats, 15 més. D'aquests, Letònia i Eslovàquia en guanyen un cadascun.