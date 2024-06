Eleccions europees: els col·legis electorals inicien la jornada "amb absoluta normalitat"

Els col·legis electorals de Catalunya han obert aquest matí a les nou en punt per les eleccions al Parlament Europeu "amb absoluta normalitat". De fet, la totalitat de meses electorals de l'Estat s'ha constituït sense cap incidència rellevant. Segons les dades facilitades pel govern espanyol, a Catalunya s'han constituït 8.872 meses i estan cridats a votar 5,7 milions de ciutadans. Al conjunt de l'Estat podran exercir el dret a vot 38,87 milions d'electors, en 58.556 meses electorals operatives per recollir els vots i amb el suport de 303 Juntes Electorals de Zona i les 50 provincials. A tot l'Estat hi haurà més de 95.000 agents de les forces i cossos de seguretat vetllant pel bon desenvolupament de la jornada.

Segons ha explicat el govern espanyol, la totalitat de 8.872 meses dels 2.934 col·legis electorals en 947 municipis catalans s'ha constituït "amb normalitat" i sense cap incidència destacable. Només s'han produït els "habituals contratemps" que s'han resolt abans de l'obertura dels centres a les 9h.

Per demarcacions, a Barcelona poden votar 4,3 milions de persones, a Girona 565.473 votants, a Lleida 321.586 i a Tarragona 510.238. Pel que fa al dispositiu electoral, compta amb milers de treballadors de l'Estat amb la mobilització de 9.853 agents de policia: 867 de la Policia Nacional, 1.156 de la Guàrdia Civil, 4.910 de Mossos d'Esquadra i 2.920 agents de les diferents policies locals.

En una compareixença, el secretari d'Estat de comunicació, Francesc Vallès, i la subsecretària del Ministeri de l'Interior, Susana Crisóstomo, han informat de l'inici de la jornada electoral i han afirmat que l'absència d'incidències rellevants demostra la "solidesa" de la democràcia espanyola i la "solvència" del sistema electoral.

Durant la compareixença, han recordat que els resultats oficials es faran públics a partir de les 23:00h en compliment de la normativa europea i que els col·legis electorals estaran oberts fins les 20h. També han recordat que com major participació es registri en aquests comicis, més democràcia s'exercirà.