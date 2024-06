Sondeig: El PP guanyaria les eleccions europees en vots però el PSOE li disputaria el triomf en escons

El Partit Popular hauria estat l'opció més votada en les eleccions europees d'aquest diumenge i aconseguiria entre 21 i 23 eurodiputats encara que podria arribar a empatar amb el PSOE, que obtindria entre 20 i 22, segons l'enquesta de Sigma Dues per a rTVE i la FORTA.

Segons les dades d'aquesta enquesta, feta pública al tancament dels col·legis electorals, es mantindrà la incògnita sobre la diferència de seients en el Parlament Europeu entre PP i PSOE fins a l'últim moment.

El sondeig atorga un 32,4% dels vots al PP i un 30,2% al PSOE, i situa en tercer lloc a Vox, que amb un 10,4% dels vots obtindria entre 6 i 7 eurodiputats.

Sumar, amb el 6,3% dels sufragis aconseguiria 3 o 4 seients en l'Eurocambra, i Podemos, amb el 4,4% dels vots es faria amb 2 o 3 representants.

Per darrere, amb el 4,3% estaria Ara Repúbliques, que aglutina a ERC, EH Bildu i BNG, i que aconseguiria 2 o 3 eurodiputats, seguit des Va acabar la Festa, la formació de Luis "Alvise" Pérez que obtindria també entre 2 o 3 seients.

Junts obtindria 1 amb el 2,1% dels sufragis i CEUS, que inclou al PNB i Coalició Canària, tindria també 1 eurodiputat amb el 1,6% dels vots.

Fora de l'Eurocambra es quedaria Ciutadans, formació que obtindria l'1% dels vots però que no és suficient per a aconseguir almenys un representant.

El sondeig de RTVE i 3Cat dona la victòria de les europees a Catalunya al PSC, seguit d'ERC, PP i Junts

El sondeig de RTVE i 3Cat dona la victòria de les eleccions al Parlament Europeu a Catalunya al PSC, que aconseguiria el 31,2% dels vots, gairebé 10 punts més que el 2019. ERC se situaria en segona plaça amb el 13,2% dels sufragis (davant del 21,2% de fa cinc anys) i el PP pujaria de la sisena posició de fa cinc anys a la tercera, amb el 12,7% dels vots (davant del 5,2% del 2019). Junts, que en les últimes legislatures es va erigir com guanyador de les eleccions, baixaria aquest cop fins al quart lloc amb el 12,5% dels vots, 16,1 punts percentuals menys que aleshores, quan va obtenir el 28,6% de les paperetes. Vox aconseguiria un ascens notable, fins a la cinquena posició, triplicant els vots del 2019, del 2% al 6,8%.

Per sota de Vox, Sumar obtindria el 6,2% dels vots (el 2019 en va obtenir el 0,1%) i guanyaria el repte particular amb Podem, que quedaria just a sota amb el 5,8% dels sufragis (davant del 8,4% del 2019).

S'ha Acabat la Festa, la proposta de l'influencer d'ultradreta i exmilitant d'UpyD i Ciutadans Alvise Pérez, aconseguiria el 2,7% dels vots, per davant de propostes com Pacma (que baixa de l'1,4% al 0,9%), Ciutadans (que cauria d'un 8,6% a un 0,8%) i la Coalició per una Europa Solidària (CEUS) que passaria del 0,1% obtingut el 2019 al 0,7%.