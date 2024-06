Von der Leyen defensa "construir un bastió contra els extrems de dreta i esquerra" després de la victòria dels populars

La candidata del Partit Popular Europeu (PPE), Ursula von der Leyen, ha defensat "construir un bastió contra els extrems de dreta i esquerra" després de la victòria dels populars en les eleccions al Parlament Europeu. Von der Leyen ha celebrat una victòria que ha dit que "reconeix el lideratge" del grup en la darrera legislatura. "Som una àncora d'estabilitat i els votants han reconegut el nostre lideratge els últims cinc anys", ha dit des de la seu del PPE. "No es pot formar majoria sense el PPE", ha celebrat. Al mateix temps, el president del grup, Manfred Weber, ha convidat socialdemòcrates i liberals -segona i tercera força a la cambra- a reeditar "una aliança proeuropea" els pròxims cinc anys per garantir "l'estabilitat política".

"El Partit Popular Europeu és un dels partits fundadors de la Unió Europea", ha remarcat Weber en una declaració des de l'hemicicle de Brussel·les, una intervenció on també ha llançat un missatge d'avís als grups de l'extrema dreta. "Espero que respectin el resultat d'aquestes eleccions i que Von der Leyen sigui la pròxima presidenta de la Comissió", ha subratllat. "Volem restituir Europa i lluitaren en contra dels seus enemics", ha afegit, en una intervenció on també ha manifestat la "bona voluntat" que ha trobat en els grups socialistes i liberals per mantenir la gran coalició.

Precisament el portaveu dels socialistes, el portuguès Pedro Marques, ha valorat els resultats com la prova que la ciutadania "vol una majoria democràtica proeuropea". En aquest sentit, ha garantit que faran valdre els seus diputats per consolidar majories en favor del projecte comunitari i "en defensa de l'estat de dret". "Volem cinc anys més democràtics i no l'ambigüitat de l'extrema dreta", ha sentenciat.

També s'ha expressat en la mateixa línia la portaveu dels liberals de Renew, Iskra Mihaylova, apostant per una coalició que mantingui "els valors" de la Unió Europea. Després que els resultats els situïn novament com la tercera força a Brussel·les, la dirigent búlgara ha destacat que "cap majoria proeuropea serà possible sense Renew" i s'ha compromès a "formar part de la solució".

Davallada dels Verds i auge de l'extrema dreta

Lluny dels missatges de satisfacció de les grans forces, els Verds/ALE han admès que els resultats d'aquest diumenge són "decebedors" malgrat erigir-se en una alternativa a l'extrema dreta. El seu líder, Philippe Lambert, ha demanat als conservadors, socialistes i liberals que no busquin "estabilitat" en els partits extremistes i ha obert la porta a donar suport a Von der Leyen si es compromet a aprofundir en el Pacte Verd i a enfortir la democràcia a la UE. "Els Verds estem preparats per assumir responsabilitats", ha dit.

Els Conservadors i Reformistes Europeus (ECR) -on s'inclouen grups com Vox o Fratelli d'Italia de Meloni-, han celebrat la millora dels resultats respecte a les anteriors eleccions, però conscients que la gran coalició de la darrera legislatura té altes opcions de repetir-se. "La nostra prioritat serà que es tornin a adreçar qüestions que preocupen a la ciutadania com la defensa, la seguretat, la migració o els valors europeus", ha remarcat la portaveu Assita Kanko.

Finalment, la família política d'esquerres The Left ha assenyalat l'auge de l'extrema dreta com "una conseqüència de les polítiques europees que han generat frustracions" i ha reivindica la importància de tenir "una esquerra forta i consolidada" que funcioni "d'oposició social" davant l'auge de moviments que "no aporten solucions a Europa".