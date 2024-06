El PP afirma que ha guanyat el "plebiscit" contra Sánchez: "Els espanyols han censurat al govern"

"El PP ha guanyat les eleccions europees". Així ha resumit aquest diumenge la secretària general de la formació, Cuca Gamarra, els resultats del 9-J. Els d'Alberto Núñez Feijóo, que s'han imposat amb 22 eurodiputats i el 34% dels vots, superen als socialistes en dos escons i quatre punts. Des de les files populars ressalten que aquesta victòria confirma que Pedro Sánchez ha perdut el "plebiscit" que van plantejar-li a l'inici de la campanya dient 'no' a l'amnistia, la corrupció i "la mentida com a manera de governar". "Avui, només sis mesos després d'una investidura, els espanyols han censurat ja al seu govern", ha asseverat Gamarra.

En una roda de premsa poc després de conèixer el veredicte del recompte, Gamarra ha remarcat que els resultats del 9-J consoliden el "cicle de victòries" del partit d'ençà de l'arribada de Feijóo. També ha recordat els resultats obtinguts recentment a Galícia, el País Basc o Catalunya. "Ens vam marcar l'objectiu de guanyar les europees i ho hem fet", ha assegurat.

Des del PP apunten també la derrota de l'esquerra tant a Espanya com a tot Europa, fent especial èmfasi en els resultats de socis del PSOE, com Sumar o ERC. A la ronda de preguntes, Gamarra ha indicat que el resultat del 9-J és "contundent" i demostra que els espanyols volen un canvi a la política espanyola. "Estem en una primera anàlisi dels resultats, i hi ha quelcom que és inapel·lable i incontestable, que el PP ha tornat a guanyar", ha afirmat en ser qüestionada per la irrupció de S'ha Acabat La Festa, una nova marca a la dreta del PP liderada per l'agitador ultra Alvise Pérez.

A escala territorial, el PP s'imposa com a primera força a totes les comunitats autònomes de l'Estat menys a Catalunya, Canàries, Navarra i el País Basc. A les tres primeres guanyen els socialistes, mentre que a Euskadi s'imposa la candidatura Ara Repúbliques, integrada per EH Bildu i ERC. En algunes zones els populars superen fins i tot el 40% dels sufragis (Galícia, Castella i Lleó o Madrid, entre d'altres).

Els resultats suposen la segona convocatòria electoral d'escala estatal que guanya el PP d'ençà que Alberto Núñez Feijóo va rellevar a Pablo Casado al capdavant de la formació. Així mateix, se suma a les victòries obtingudes a les autonòmiques i del mes de maig de 2023 i les més recents eleccions gallegues. El PSOE, en aquest període de temps, només havia superat als populars a les catalanes i les basques.