Asens: "Hem de ser honestos, no hem complert les nostres expectatives. No són els resultats que esperàvem"

El candidat de Comuns Sumar a les eleccions europees Jaume Asens ha afirmat: "Hem de ser honestos, no hem complert les nostres expectatives. No són els resultats que esperàvem". Asens ho ha dit després que la formació, que es presentava per primera vegada en solitari als comicis, hagi obtingut el 4,30% a Catalunya, amb 102.831 paperetes. El número 2 de Sumar, però, ha celebrat que s'hagi assolit un dels objectius marcats, que era aconseguir representació al Parlament Europeu. D'altra banda, Asens s'ha mostrat preocupat "enormement per l'ascens de l'extrema dreta" i ha interpel·lat els partits a "construir un dic de contenció".