Sanció exemplar per organitzar una partida de pòquer en el seu domicili

Organitzar una partida de cartes en un domicili particular, on es juga diners reals, pot ser molt arriscat, ja que aquest tipus d'esdeveniments estan prohibits si no es compta amb una autorització de l'administració. Tal és el risc que es corre que un veí de Palma ha estat sancionat amb una multa econòmica de 150.000 euros després de ser sorprès quan s'estava celebrant en el seu propi domicili una partida de pòquer, en la qual intervenien diversos jugadors.

Aquesta partida il·legal va tenir lloc el dia 28 de novembre de l'any 2020 en un domicili particular de Palma. Els funcionaris del Servei de Control de Joc del Govern van tenir coneixement de l'organització d'aquest esdeveniment. Per això es va informar la Policia, que va sol·licitar al jutjat autorització per a dur a terme un registre en el citat domicili. El jutge va autoritzar aquesta petició i quan els policies van entrar a l'immoble van confirmar les sospites, ja que s'estava jugant una partida de pòquer amb diversos jugadors. L'amo de la casa havia imposat diverses normes als jugadors. La més important és que havien de canviar els diners que portaven per fitxes. Només podien quedar-se amb 100 euros edamunt. L'organitzador, a més, havia contractat un crupier perquè repartís les cartes. De fet, quan la Policia va entrar en l'habitatge, era el crupier qui estava dirigint el desenvolupament d'aquesta partida.

Els funcionaris van registrar l'habitació de la planta baixa, on s'havia instal·lat una taula de joc. L'amo de l'habitatge guardava en el seu poder més de 8.000 euros en metàl·lic. Els diners eren dels jugadors i s'havien canviat per fitxes de diferent valor. També es van trobar a l'habitació altres quantitats econòmiques.

El propietari de l'habitatge va explicar que la partida que se celebrava en el seu domicili era, en realitat, una espècie d'entrenament, ja que els convidats eren jugadors semiprofessionals i aquesta activitat els servia de formació per assistir a les partides que s'organitzaven en esdeveniments oficials de pòquer. Aquesta excusa, no obstant això, no va ser acceptada per la Policia, que va iniciar la tramitació per fixar una sanció econòmica per organitzar il·legalment una partida de cartes sense disposar d'una autorització.

El Govern va rebre aquesta proposta de sanció. Es va nomenar una funcionària perquè actués d'instructora de l'expedient, que va culminar amb una proposta de sanció de 150.000 euros per una falta administrativa molt greu. Aquesta sanció va ser més tard confirmada pel director general.

L'organitzador de la partida ha intentat que aquesta sanció fos anul·lada, a través d'un recurs en un tribunal administratiu. El seu intent, no obstant això, ha fracassat. El tribunal confirma en la seva sentència que no es va tractar d'una única partida organitzada en aquest domicili de Palma, sinó que aquest individu venia convocant amb freqüència a jugadors experts en pòquer perquè es juguessin els diners.

Aquesta afirmació del tribunal es basa en uns missatges que van ser intervinguts en l'ordinador personal del propietari, en els quals marcava les condicions per a participar en aquestes partides il·legals. En aquests correus deixava molt clar que tots els jugadors estaven obligats a intercanviar els diners que portaven per fitxes i, a més, alertava que «la direcció no donarà crèdit a cap jugador».

El tribunal ha valorat la proporcionalitat de la sanció econòmica que ha imposat el Govern i conclou que és molt correcta. La llei contempla sancions per aquests actes irregulars que van des dels 30 als 400.000 euros. En aquest cas per fixar la multa s'ha valorat que la celebració d'aquesta partida no era ocasional, sinó una activitat organitzada. A més, també suposa una conducta perillosa que té una gran repercussió social i econòmica.

