Vito Quiles, cap de premsa d'Alvise, fuig del Congrés en conèixer-se que una jutgessa ha ordenat la cerca

Vito Quiles , cap de premsa d'Alvise Pérez, es trobava als passadissos del Congrés dels Diputats quan s'ha fet pública l'ordre de recerca contra ell per una jutgessa a Sevilla per desatendre diferents citacions judicials. La titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de la capital andalusa investigava el dirigent per un presumpte delicte d'injúries i calúmnies. Quiles, que es trobava en seu parlamentària en estar acreditat com a periodista, ha abandonat ràpidament les seves dependències poc després de fer-se pública l'ordre, i alguns fotògrafs han captat la fugida en imatges.

La jutgessa d'instrucció número 18 de Sevilla ha ordenat “adoptar com a mesura cautelar la detenció i presentació davant aquest Jutjat” de l'activista Vito Quiles. La magistrada entén que l'investigat per injúries i calúmnies "intenta sostreure's de l'acció de la justícia" i decreta "conèixer el parador" del suposat periodista. Tot i això, malgrat la referència expressa a la "detenció", fonts judicials assenyalen que "es tracta d'un error inclòs en aquesta resolució que ja està sent corregit" i que es limita "únicament a decretar conèixer el parador de l'investigat, i no la seva detenció", recull aquest comunicat, que corregeix la interlocutòria dictada el 27 de maig passat.

Des de l'emissió d'aquest auto, Quiles ha continuat accedint amb normalitat al Congrés, que disposa d'una comissaria de Policia a les seves instal·lacions, ha publicat diferents vídeos des de la seu parlamentària. Quiles és el cap de premsa d'Alvise Pérez, que acaba d'aconseguir tres diputats al Parlament Europeu des de “Se Acabó la Fiesta”. El mateix investigat formava la llista electoral d'aquesta plataforma d'activistes vinculats amb l'extrema dreta.

A la interlocutòria, que va avançar El País i al qual ha tingut accés aquest diari, la instructora assenyala que l'ordre de cerca es produeix després de diferents intents per localitzar Quiles, primer al seu domicili i després al mateix Congrés dels Diputats, al que acudeix habitualment però on se li va denegar la citació per no tenir espai propi de treball. citació a la direcció del Congrés dels Diputats, ja que la possible acreditació per actuar com a periodista davant d'aquest organisme no significa que tingui un horari i un despatx a l'edifici del Congrés”.

Quiles està investigat per presumptes injúries i calúmnies a Rubén Sánchez, secretari general de Facua, a qui ha acusat d'extorsions, estafes i amenaces de mort i fins i tot ha deixat anar que és un pederasta. L'activista ultra va ser demandat després que acusés Sánchez de dirigir una “màfia mediàtica amb sicaris que amenacen i extorsionen”, causa de la qual deriva aquesta ordre de recerca.

Crítiques de l'APP

Aquest mateix dimecres l'Associació de Periodistes Parlamentaris (APP) ha emès un comunicat mostrant el seu rebuig al fet que Quiles tingui acreditació com a periodista parlamentari mentre és cap de premsa d'Alvise Pérez i candidat a les llistes a les europees.

En un comunicat, l'APP denuncia "amb sorpresa" que Vito Quiles, candidat a la llista de l'agitador polític Luis 'Alvise' Pérez, se sent a la sala de premsa del Congrés dels Diputats i del Senat i, fins i tot, faci preguntes als portaveus parlamentaris malgrat la seva marcada significació política, amb l'objectiu d'aconseguir vídeos que després emet a les xarxes socials. Des de les formacions d'esquerra han criticat aquests últims mesos Quiles per "fer del Congrés el seu plató de televisió".

"Quiles no només s'han presentat a les eleccions sota el paraigua d'aquesta agrupació, sinó que hi ha diverses proves que demostren que està exercint de cap de premsa de l'eurodiputat electe Alvise Pérez", recalca l'associació. Per a l'APP, anar a les llistes, treballar o col·laborar amb un partit polític, coalició o agrupació electoral "és contrari a l'ètica de la professió periodística i, per tant, incompatible amb accedir a una acreditació com a periodista parlamentari". I, per això, reclama a les institucions i als seus responsables que col·laborin per protegir la necessària independència i equitat en l'exercici del periodisme.