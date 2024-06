Txapote, condemnat a 110 anys de presó per l'assassinat d'un regidor del PP

Vint-i-sis anys després que ETA utilitzés un ciclomotor bomba per endur-se la vida de Manuel Zamarreño, un regidor del Partit Popular a la localitat guipuscoana de Rentería, Javier García Gaztelu, àlies 'Txapote', i Irantzu Gallastegui, 'Amaia', han estat condemnats per l'Audiència Nacional 110 anys de presó.

A la sentència, a la qual ha tingut accés El Periódico d'Espanya, del mateix grup que aquest diari, la Secció Segona de la Sala Penal els ha condemnat a tots dos per un delicte d'assassinat consumat terrorista, per dos delictes més d'assassinat terrorista en grau de temptativa, lesions terroristes, estralls i tinença, fabricació, transport i col·locació d'artefacte explosiu amb finalitat terrorista.

A l'atemptat, comès el juny de 1998 per l'anomenat comando Donosti, també va resultar ferit un escorta, a qui avui se li ha reconegut el dret a percebre una indemnització de 600.000 euros tant per les ferides físiques com pel patiment psicològic que se'n deriva. La vídua de Zamarreño, per la seva banda, rebrà una indemnització de mig milió.

Matar membres del PP

La resolució recorda que el comando tenia com a objectiu "matar membres del PP" com es constata en els altres assassinats ja atribuïts als integrants d'aquest comando. La Sala es basa en els informes pericials de l'Ertzaintza, la Policia i la Guàrdia Civil per concloure que tots dos acusats van ser els autors materials de l'atemptat del juny de 1998.

La sentència recull que va ser Gallastegui qui va adquirir la motocicleta a la qual es va adherir entre 1 i 2 quilos d'explosiu. Els magistrats desgranen tots els indicis recollits que condueixen a l'autoria dels acusats, "de manera que aquests resultats probatoris no només es corresponen al que ha passat sinó també descarten altres hipòtesis alternatives, que en aquest cas no van ser ni tan sols defensades".

Per als magistrats, “l'autoria material dels acusats ha quedat acreditada més enllà de qualsevol dubte raonable”. "Els fets s'imputen al 'comando Donosti', únic comando operatiu aleshores, integrat pels acusats i el ja mort Luis Gueresta, que funcionaven com una cèl·lula amb els mateixos objectius i interessos", assenyala.

A tot això hi suma que en aquelles dates només ells van poder ser "els coautors de la fabricació i col·locació de la bomba explosiva a la motocicleta, adquirida personalment per Irantzu Gallastegui dies abans, ja que totes les persones que ajudaven en tasques assassines, ja estaven detinguts en aquelles dates".

La Sala considera, així mateix, que, pel mitjà emprat i l'activació per control remot quan la víctima estava desprevinguda i sense cap facultat de reacció defensiva, constitueix la circumstància de traïdoria del delicte d'assassinat terrorista.

Explosió d'una moto bomba

La Fiscalia explicava en el seu escrit d'acusació que, "per dur a terme el seu pla homicida", el 25 de juny de 1998 els tres terroristes "van decidir col·locar un artefacte explosiu en una motocicleta que estacionarien a la via públic a proper d'on transités" Zamarreño. Ho haurien fet, a més, "assumint el risc d'afectar no només els béns, sinó la vida de terceres persones, i, especialment, de l'agent policial" que exercia d'escorta.

Per això, cinc dies abans, 'Amaia' hauria aconseguit, presumptament, una motocicleta gràcies al DNI d'una altra persona no implicada, i, hi van col·locar una bossa de roba on hi anava oculta la bomba casolana.

Les proves recollides apunten que "l'artefacte estava compost per entre un i dos quilos d'amosal, amb un tros de resina de polièster com a càrrega de multiplicació i amb claus de 35 mm de longitud com a metralla".

Al voltant de les 11.10 hores, un dels tres etarres, diu l'escrit d'acusació, hauria activat la detonació mitjançant un comandament a distància, fet que li va costar la vida immediatament a Zamarreño, que estava casat i era pare de quatre fills.

L'ertzaintza encarregat de protegir el polític, el seguia a cinc metres de distància, fet que va poder resultar clau perquè la detonació de l'artefacte no li el matés també a ell. Tot i així, les cremades i els talls de la metralla li van produir importants seqüeles als ulls i a la resta del cos, a més de les repercussions psicològiques. Dues persones més també es van veure afectades amb menys grau.

Ampli historial delictiu

La llista de víctimes mortals de 'Txapote' la completen Alfonso Morcillo Calero, Mariano de Juan Santamaría, José Ignacio Iruretagoyena, José Luis López del Carrer, Jorge Díez Elorza, José Javier Múgica Astibia, Irene Fernández Perera, José Ángel de Jesús Encinas, Enrique Nieto Viyella i Máximo Casado Carrera; també està condemnat per l'intent d'assassinat de Ramón Rabanera i José Ramón Recalde, a més de per un atemptat contra una discoteca.

Gallastegui, per part seva, està condemnada igualment a una pena acumulada de 30 anys. Va ingressar a la presó el 14 de juny de 2005 pels delictes d'atemptat i assassinats, tinença d'explosius, estralls i incendis terroristes. Té fixada el compliment de les tres quartes parts el novembre d'aquest any per matar Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica Herzog i José Ignacio Iruretagoyena.