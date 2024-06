Abatut per la Policia un home armat amb un pic i un còctel Molotov a Hamburg

Un home armat amb un artefacte incendiari i un pic ha estat abatut per agents de la policia aquest diumenge a Hamburg. La Policia d'aquesta ciutat ha confimat del succés del qual ha informat inicialment la premsa local i que ha tingut lloc prop d'una zona habilitada perquè aficionats al futbol veiessin un partit de l'Eurocopa.

Les autoritats han posat en marxa un ampli dispositiu policial en el cèntric barri de San Pauli de la ciutat porturaria alemanya.

"En aquests moments hi ha una important operació policial en San Pauli. Segons les primeres informacions una persona ha amanaçat als agents de policia amb un pic i un artefacte incendiari", ha informat la Policia d'Hamburg en un comunicat publicat a través del seu compte de la xarxa social X.

Donada l'actitud amenaçadora del subjecte, "els agents han fet ús de les seves armes de foc", de tal manera que l'"atacant ha resultat i actualment rep tractament mèdic", segons la informació compartida per la Policia en aquesta xarxa social.

El diari el Bild ha informat de com els voltants de la Reeperbahn, un cèntric carrer d'Hamburg, ha estat escenari d'aquest operatiu policial, en un moment en què la ciutat viu una jornada festiva atès que un dels seus estadis acull un partit de l'Eurocopa de futbol que organitza Alemanya, el duel entre Polònia i Holanda, previst per a les 13.00h que ha acabat amb victòria neerlandesa (2-1).

En un vídeo que circula en els mitjans locals pot veure's la intervenció policial, en la qual els agents, abans d'utilitzar les seves armes de foc, han empreat contra l'agressor gas pebre, que no va aconseguir que l'home armat deposés la seva actitud.

La premsa local, citant fonts policials, també ha informat que l'home ha resultat ferit en una cama sense que la seva vida corri perill, després que els agents també realitzessin abans trets per a avisar al individu, que hauria actuat per un motiu que encara està per aclarir.

L'home, que descriuen com un alemany de 39 anys, havia sortit d'un restaurant de menjar ràpid abans de llançar les seves amenaces a prop d'una zona per al visionat públic del partit de futbol entre Polònia i Holanda.

Pocs minuts abans, en la mateixa zona, havien desfilat uns 40.000 aficionats que feien costat a la selecció holandesa de futbol.

Una portaveu policial ha explicat que aquest acte, segons les recerques en marxa, no revesteix relació amb l'esdeveniment futbolístic.