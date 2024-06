Alvise Pérez: així és el candidat ultra de ‘Se acabó la fiesta’ amb tres escons al Parlament Europeu

L'enquesta preelectoral del Centre de Recerques Sociològiques (CIS) per a les eleccions europees del 9 de juny atorgava escó a la plataforma 'Se acabó la fiesta' d'Alvise Pérez. No obstant això, els resultats finals, després del recompte de vots, han donat 3 escons al partit d'Alvise. Però, qui és aquest agitador ultra?

Sobre Alvise Pérez

Luis Pérez (Sevilla, 1990), que així es diu en realitat, és un conegut youtuber d'extrema dreta. Aquest comunicador andalús va saltar a la fama per promoure manifestacions davant la seu socialista de Ferraz i per difondre informació contra polítics i periodistes progressistes a través de xarxes socials, sobretot, a Telegram. Ara, el CIS de Tezanos li dona un o dos diputats, amb una estimació de vot d'entre el 2,9 i el 3,8%.

El partit 'Se acabó la fiesta'

La formació, que es defineix com a “esquirols i simpatitzants”, ha concorregut a aquests comicis europeus després d'aconseguir l'aval de més de 15.000 signatures. Acabdillada per Alvise, conegut difusor de falsos rumors (recordats són els casos d'Ábalos, Illa, Carmena, la periodista Ana Pastor) i antic cap de gabinet de Toni Cantó (abans de Ciutadans, també va passar per UPyD i va militar a la Liberal Youth de Leeds, aquesta plataforma aspira a "eliminar la màfia política, mediàtica i judicial".

A més, Alvise Pérez -el moviment del qual ha competit amb Vox en aquesta cita amb les urnes- aspira a entrar a l'Eurocambra per aconseguir la immunitat judicial, ja que té un llarg historial de denúncies i causes judicials pendents.

L'especial idiosincràsia dels comicis europeus -que es duen a terme per circumscripció única, tot el territori nacional) ja va provocar en el passat la irrupció en la política de figures com José María Ruiz Mateos.