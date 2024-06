Amputen les extremitats d'una jove de 25 anys després d'infectar-se amb un bacteri

«M'agradaria aclarir que hi ha moltes coses bàsiques del dia a dia que no es veuen i que, al final, quan tens les teves mans... perquè, no ho notes. A mi m'han amputat les quatre extremitats...», així comença un dels últims vídeos compartits a les xarxes socials per Carla Maronda, una jove de 25 anys resident a Xàtiva a la qual van amputar les mans i els peus en infectar-se amb un bacteri després d'una operació a l'hospital. Després d'estar tres mesos ingressada i sota vigilància mèdica molt estricta, Maronda ha donat a conèixer la seva història a través dels seus perfils personals a les xarxes socials com Instagram i TikTok.

La seva aparició, divendres passat, en un espai en horari de màxima audiència en una cadena de televisió nacional ha donat visibilitat al seu cas. Amazona i estudiant de dret, Carla va acudir a l'hospital a operar-se d'un quist a l'engonal el passat 23 de març. Aquella mateixa nit va començar a trobar-se malament. Estava de concert amb el seu xicot i uns amics, i va haver de tornar a casa. L'endemà, els símptomes van empitjorar i va anar al centre de salut. Després, la van derivar de tornada al complex hospitalari.

Va començar llavors un calvari de tres mesos de durada, en els quals va arribar a estar en coma induït. En un altre dels seus vídeos més recents agraeix l'assistència rebuda durant tot aquest temps al centre hospitalari.

Fallada multiorgànica

I és que, tal com ha narrat la mateixa jove, va patir una fallada multiorgànica després d'una infecció bacteriana: «Van haver de ficar-me molta medicació per salvar-me la vida i és una cosa que ha tingut seqüeles, la meva vida ha canviat. Vaig arribar a casa el dilluns passat sense les meves mans i els meus peus». Durant tot aquest temps d'estada en els complexos hospitalaris, la Carla va patir parades cardíaques, problemes respiratoris, de ronyó, en les articulacions, va estar en diàlisi, a l'UCI: «Tot l'això ho faig per autoajudar-me, per visibilitzar un problema molt greu i poder ajudar a molta gent que està patint el mateix problema que jo», exposa en un altre dels seus vídeos, on apunta que són «pocs» els pacients en aquesta situació: «Abans la gent moria, ara sobrevivim. Però és alguna cosa que s'ha de conèixer», declara en un altre vídeo.

La seva història ha calat profund entre la societat xativina. Molts residents de la ciutat han compartit en els seus perfils de les xarxes socials una imatge de la jove en la seva estada a l'hospital com a part central d'una campanya coordinada. Sota l'etiqueta #TusManosSonMisManos s'ha començat una iniciativa per poder ajudar-la en els tractaments que necessita després dels fets. En les imatges es fa referència a un compte bancari en la qual totes aquelles persones interessades poden fer donatius. La imatge ha traspassat les fronteres, sent també compartida per influencers amb molts seguidors.