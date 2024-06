Commoció a França per la violació grupal d'una nena de 12 anys

Per la gravetat dels fets i per la curta edat dels detinguts, la violació en grup, amb caràcter antisemita, d’una nena de 12 anys ha commocionat França. Segons la Fiscalia de Nanterre, tres adolescents d’entre 12 i 13 anys van ser detinguts dimarts passat per "violació agreujada, agressió sexual agreujada, temptativa d’extorsió, amenaça de mort, violència i injúries antisemites".

Els tres adolescents es van acostar a la menor dissabte passat a Courbevoie, una localitat als afores de París, mentre era amb una amiga, i la van portar fins a un cobert. Va ser allà quan els detinguts la van colpejar i la van forçar fins a perpetrar la violació grupal, mentre li llançaven insults antisemites i l’amenaçaven de "cremar-la viva".

Un dels agressors és l’exparella de la víctima, que no sabia que la jove era jueva i després d’assabentar-se’n va organitzar l’atac amb els altres menors, segons va explicar la víctima en la seva declaració. Gràcies al testimoni de l’amiga que l’acompanyava, la policia va poder identificar immediatament els agressors.

La violació ha despertat una forta indignació en la societat francesa i la por que, en plena campanya electoral de les legislatives del 30 de juny i 7 de juliol, s’utilitzi com a arma política. L’extrema dreta ja ha acusat d’"estigmatització dels jueus" l’extrema esquerra.