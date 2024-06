Rull rep la Flama del Canigó al Parlament i avisa que "no podem romandre indiferents" davant "atacs insòlits" al català

La Flama del Canigó ha arribat aquest diumenge al migdia a les portes del Parlament de Catalunya on ha estat rebut pel president de la cambra, Josep Rull. Durant els parlaments, Rull ha avisat que "no podem romandre indiferents" davant els "atacs insòlits" al català "des de les institucions públiques del País Valencià, les Illes Balears, l'Aragó i els tribunals". Així, ha demanat a la ciutadania per ser "agents actius en la defensa i l'ús de la nostra llengua". Per la seva banda, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha fet una crida a "organitzar-se a cada comarca i cada racó del país, per fer front a totes les cares de l'extrema dreta". La flama arriba amb la revetlla de Sant Joan per encendre les fogueres arreu del país.

A les 12 del migdia ha arribat la Flama del Canigó al Parlament de Catalunya escortada per infants de Corbera de Llobregat i l'acte ha estat acompanyat d'una ballada de gegants del mateix municipi i de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya. L'han rebut el president del Parlament, la vicepresidenta de la cambra, Raquel Sans, i la consellera de Territori Ester Capella, a més de diversos diputats.

Tant els discursos de Rull com el d'Antich s'han fixat en la defensa de la llengua catalana. El president del Parlament ha demanat "suport i solidaritat" a les persones i iniciatives que defensen la llengua i la cultura catalana".

Durant l'obertura de l'acte, el president del Parlament també ha explicat que els últims dies s'ha trobat amb l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart. "Els presidents d'aquestes entitats poden anar a la presó", ha explicat. "Estar compromès amb questa causa no és una gesticulació buida, efímera, sinó un compromís realment important i transcendent".

Fer front a l'extrema dreta

Antich s'ha fixat en l'auge de l'extrema dreta: "Ara que l'odi i la intolerància ja no són una amenaça sinó una realitat que asfixia gran part del nostre país, i Europa, és indispensable que construïm plegats aquesta pàtria lliure, lluminosa i alta que escrivia Estellés, des de la fortalesa de la diversitat i la pertinença compartida a una terra i una llengua". De fet, ha fet una crida a "organitzar-se per fer front a totes les cares de l'extrema dreta".

El president d'Òmnium ha assenyalat que davant la "persecució contínua i constant d'uns estats hostils, i davant les desigualtats econòmiques i socials que ens esmicolen el país, hi ha qui podria caure en la temptació de recloure's, de tancar-se en si mateix". Però, el líder independentista ha afirmat que "el nostre poble, la nostra llengua i la nostra nació, requereixen d'una construcció oberta i constant d'un nosaltres tan ampli i divers com ho és el país".

L'activista Núria Cadenes ha estat l'encarregada de llegir el manifest d'Òmnium Cultural, un missatge que es reproduirà aquesta revetlla arreu del país. Un manifest que destaca la "tossuderia" i "l'alegria" per "superar els temps més difícils i fan escut de resiliència".