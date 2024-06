Investiguen una presumpta violació grupal a una nena de 12 anys per part de vuit companys de classe a Sevilla

El cas d'una suposada violació grupal a una menor de 12 anys a les mans de, almenys, vuit companys de classe en un col·legi de Peñaflor, a Sevilla, és investigat per la Fiscalia de Menors i també estaria sent estudiat per altres delegacions competents, com ara el Consistori i la Junta d'Andalusia. De fet, l'assumpte està judicialitzat i Inspecció de la Conselleria de Desenvolupament Educatiu i FP està elaborant un informe "que posarà a la disposició del jutjat", segons informen fonts d'Educació.

En una entrevista a Canal Sur Televisión, l'avi patern de la menor, amb una discapacitat del 50%, afirma que va ser ella qui ho va confessar, "dies després" que es produís l'episodi.

La parella sentimental de l'avi, que tampoc ha volgut revelar el seu nom per preservar la intimitat de la família, ha relatat com va observar a la nena "rara" en el que a comportament es refereix, "amb males maneres, quan normalment no és així". "Ens va reconèixer, a la seva germana gran i a mi, després de mostrar-se molt nerviosa, què li havien fet i fins i tot va revelar, d'un en un, els qui havien estat els agressors".

Des de l'Ajuntament, de moment, declinen fer cap valoració sobre aquesta presumpta agressió a la menor i remeten a un comunicat sobre aquest tema que tenen previst enviar aquest dimecres.

L'avi patern és el responsable de la menor, ja que es troba en situació d'acolliment de manera permanent. "Estic desitjant que arribi un informe mèdic per mostrar-lo al director del col·legi, que no es creu que això hagi succeït, encara que hagi d'anar a la seva casa", assegura, al mateix temps que critica que els Serveis Socials municipals "no s'hagin posat en contacte" amb ells.