Detingut el propietari del Medusa Beach per l'esfondrament amb quatre víctimes mortals a Mallorca

La Policia Nacional ha detingut aquest dimecres el propietari del Medusa Beach Club, el local de s'Arenal en el qual van morir quatre persones i altres 16 van resultar ferides el passat 23 de maig en esfondrar-se la terrassa, que segons la recerca s'utilitzava de manera il·legal i havia estat sotmesa a reformes irregulars. Investigadors del grup d'Homicidis han arrestat al migdia al sospitós, l'empresari austríac Christian Arnsteiner i l'han traslladat a comissaria. En principi, està acusat almenys de quatre delictes d'homicidi imprudent i sis més de lesions. Està previst que aquesta tarda sigui lloc a la disposició del jutjat de guàrdia de Palma.

Esfondrament d'un edifici de Platja de Palma / Isaac Buj / Europa Press

Els investigadors porten més d'un mes recaptant proves i evidències sobre la situació de l'establiment. Les perquisicions han evidenciat que la terrassa de l'establiment, que es va enfonsar i va arrossegar amb ella a la planta baixa fins a acabar en el soterrani de l'edifici, "no tenia llicència", segons va informar després de la tragèdia l'alcalde de Palma, Jaime Martínez. En conseqüència, l'activitat en el terrat que va cedir era "il·legal". A més, s'havien dut a terme en l'estructura diverses obres que la van sobrecarregar, provocant que no pogués suportar l'excés de pes i es desplomés. "No tenia llicència i l'informe de la ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis) de 2023 va donar un resultat desfavorable", va recalcar l'alcalde.

El cap dels Bombers de Palma, Eder García, va afegir que es va tractar d'"una combinació de sobrepès i sobrecàrrega d'ús, en haver-hi a la terrassa 21 persones". La sobrecàrrega va fer que es desplomés.

En l'esfondrament van morir un home senegalès de 44 anys, una jove espanyola de 23 anys que treballava en aquest establiment i dues turistes alemanyes, una de 20 i una altra de 30 anys. A més, altres 16 persones van sofrir lesions de diversa consideració.