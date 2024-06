Mazón reivindica el valor de la solidaritat entre territoris

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha realitzat una reivindicació del valor de la solidaritat interterritorial a Espanya durant la seva intervenció en el primer Fòrum Econòmic i Social Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica. La referència té un context evident en un moment en què es debat sobre el nou model de finançament autonòmic, llargament reclamat per la Comunitat Valenciana, i la possibilitat que Catalunya obtingui un sistema singular.

Mazón ha fet una defensa de la "solidaritat i la igualtat" amb tota Espanya que caracteritza al poble valencià i ha afegit sobre aquest tema que "cap territori ha crescut en una sola direcció. No ha funcionat privilegiar a un territori sobre un altre". En aquesta línia, el president de la Generalitat Valenciana ha insistit que "el futur, o és per a tots, o no serà futur".

En relació amb això, Mazón ha assegurat que el futur passa per les ciutats, però també pel camp, entre altres motius perquè els habitants de les ciutats "tindran més oportunitats amb hortes ben proveïdes al seu voltant. I a la costa ha de tenir cabuda el turisme, la pesca i el paisatge, perquè és essencial l'equilibri i la sostenibilitat". A continuació ha destacat dues de les qüestions claus del fòrum, com són l'energia i la mobilitat i ha posat en relleu les conseqüències positives que ambdues poden tenir per a lluitar contra el canvi climàtic.

Desafiaments del Mediterrani

Mazón, d'altra banda, ha ponderat de forma molt positiva la celebració de l'esdeveniment organitzat per Prensa Ibérica per la possibilitat que oferirà per escoltar "veus acreditades" que identificaran els desafiaments als quals s'enfronta el Mediterrani. "Cal comprendre totes les variables per a aconseguir una solució satisfactòria", ha assegurat. En aquest sentit, ha destacat que al fòrum, en les seves sessions prèvies desenvolupades a través de consells en cadascuna de les províncies del litoral aquest d'Espanya, han participat empresaris, representants polítics, experts i les universitats.

El president de la Generalitat ha afegit que encara queden reptes per realitzar de cara al futur, però "anem pel bon camí" i ha afirmat en aquesta línia qüestions com l'estabilitat institucional, "la seguretat dels treballadors i els empresaris i el treball per a aconseguir la solidaritat de tots els territoris".