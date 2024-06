Biden entoma els atacs de Trump amb veu ronca i entrebancs en el primer debat televisiu per les presidencials dels EUA

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha entomat els atacs de l'expresident Donald Trump amb veu ronca, entrebancs i divagacions en el primer debat televisiu per les presidencials dels EUA del novembre. Preguntat pels moderadors de la CNN per les seves capacitats físiques i mentals, Biden, de 81 anys, ha demanat que el jutgin per la seva experiència i polítiques, però s'ha entrebancat precisament quan contestava aquesta qüestió. "Jo estic en molt bona forma", ha replicat, en canvi, Trump, que ha presumit de jugar encara al golf als 78 anys. L'aspirant republicà a recuperar la Casa Blanca ha acusat Biden de minar la reputació del país. "El món està saltant pels aires amb ell", ha dit en referència a les guerres a Ucraïna i Gaza.

A part del contrast en les formes i el to, el debat ha estat marcat per les acusacions creuades sobre la responsabilitat per l'estat actual del país, amb Biden reivindicant el progrés "significatiu" que ha fet la seva administració malgrat la situació "caòtica" que li va deixar Trump, mentre que el republicà li ha recriminat que s'estigui atribuint els resultats econòmics que, segons ell, són fruit de la seva administració. També han xocat per les polítiques migratòries, els drets reproductius de les dones, la política exterior, així com per l'episodi de l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021.

"Els demòcrates són els radicals, no els republicans", ha afirmat Trump, que té una causa oberta per conspiració per presumptament intentar revertir els resultats de les últimes eleccions presidencials.

Els entrebancs de Biden

Amb un to de veu baix, Biden s'ha entrebancat diverses vegades durant tot el debat. Inclús ha perdut el fil en la intervenció final del discurs dirigint-se als espectadors. "No sé què ha dit i crec que ell tampoc ho sap", s'ha burlat Trump en un dels moments en què Biden ha començat a divagar.

En un estil directe i segur, l'expresident ha optat per fer les seves provocacions habituals, però sense grans estridències, ja que no podia tallar el seu contrincant amb el micròfon apagat. Per intentar contrarestar-lo, Biden l'ha acusat constantment de "mentir" i "exagerar" els fets.

"Ni els americans ni el món et respecten", ha replicat Trump posant punt final al debat.

Assalt al Capitoli

Biden ha acusat Trump d'encoratjar els assaltants al Capitoli el 6 de gener del 2021 que pretenia aturar la ratificació dels resultats que van donar la victòria al demòcrata en les últimes presidencials. Trump ho ha negat assegurant que va ordenar 10.000 soldats per protegir la cambra legislativa. "No va fer cap esforç per aturar-los", ha denunciat el demòcrata.

Economia i immigració

En l'àmbit econòmic tots dos han discutit principalment sobre els impostos: Biden defensant que els rics paguin més i Trump apostant per reduir la fiscalitat. Sobre immigració, l'actual president dels EUA ha reivindicat que ha treballat "intensament" per aconseguir un acord "bipartidista" per reduir l'arribada de migrants al país, mentre Trump ha culpat el demòcrata de l'entrada de "milions de persones provinents de presons i psiquiàtrics" criminalitzant la migració.

Avortament

Trump ha promès no bloquejar la decisió del Tribunal Suprem que avala l'ús de la pastilla per avortar, però ha presumit d'haver col·locat tres jutges al tribunal que va revertir la doctrina Roe v. Wade que protegia el dret a l'avortament i ha defensat que siguin els estats els qui decideixin al respecte. En canvi, Biden ha donat suport als drets reproductius de les dones, però no ha concretat com els garantirà a tots els estats.

Política exterior

Biden ha desmentit Trump en diverses ocasions quan aquest ha afirmat que no compta amb el respecte de la resta de líders mundials i ha assegurat que cap d'ells el canviaria pel republicà. El magnat ha lamentat la sortida "vergonyosa" de les tropes estatunidenques de l'Afganistan que, segons ell, va donar ales al president rus Vladímir Putin per envair Ucraïna.

Pel que fa a Gaza, Biden ha reiterat el seu suport a Israel i ha defensat que cal "debilitar" Hamàs tant i com es pugui, però ha demanat a Tel-Aviv que sigui "curós" amb l'ús d'armes que poden matar més civils. Al seu torn, Trump no ha aclarit el seu posicionament sobre aquesta guerra i ha desviat la pregunta en una de les seves grans queixes en política exterior: les aportacions dels socis de l'OTAN a l'aliança.

Màxima expectació

La CNN ha emès el debat televisiu per les presidencials dels EUA des dels seus estudis d'Atlanta a les nou de la nit d'aquest dijous (tres de la matinada a Catalunya). Un cara a cara presentat per Jale Tapper i Dana Bash que ha durat noranta minuts i ha tingut dues pauses publicitàries. Davant l'alta expectativa pel primer debat, que s'ha avançat a la nominació formal dels partits, els equips de Biden i Trump han pactat una sèrie de condicions amb la CNN. A petició de Biden, s'ha celebrat sense públic i la cadena ha tancat els micròfons dels aspirants a la Casa Blanca quan no estaven parlant.

La cursa per la Casa Blanca s'anticipa llarga. Sense encarar-se a cap gran rival del mateix color polític, Biden i Trump ja van assegurar al març els suports per a la nominació dels seus respectius partits com a candidats a la presidència del país, si bé es formalitzarà al juliol (convenció republicana) i l'agost (convenció demòcrata) El debat de la CNN dona el tret de sortida a la campanya electoral que s'intensificarà després de l'estiu de cara a uns comicis que se celebraran el 5 de novembre. La majoria d'estats permeten el vot anticipat, que en alguns casos es pot emetre fins un mes abans. La presa de possessió del guanyador serà el 20 de gener del 2025, després de la validació dels resultats.

Segons la mitjana de sondejos que elabora 'New York Times', just abans del debat la cursa estava molt ajustada, amb un lleuger avantatge de Trump, però rivalitzant en estats clau com Pensilvània, Carolina del Nord, Geòrgia, Michigan o Wisconsin.