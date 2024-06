El propietari d'una vila a Eivissa: "Estàvem disposats a pagar-li mínim 3.000 euros a l'okupa perquè se n'anés"

"La nostra intenció era posar sobre la taula, per començar a negociar amb l'okupa, uns 3.000 euros", explica el fill del propietari d'una vila de Benirràs, a Eivissa, la inquilina de la qual, una dona estatunidenca, segueix a l'habitatge a pesar que el contracte va expirar fa sis mesos. L'okupa, a més, subalquila les habitacions de la casa per mil euros al mes cadascuna, explica per la seva part una de les afectades després de posar-se en contacte amb aquest diari per denunciar el cas.

"Quan em vaig assabentar que ella no tenia contracte, me'n vaig anar, tenia por i tampoc volia viure en un lloc de manera il·legal. Moralment no em semblava bé", continua aquesta jove. El fill de l'afectat, que prefereix no donar el seu nom, explica que el seu pare, ja retirat, va adquirir la casa fa anys i recentment ha decidit llogar-la per a utilitzar els diners de la renda com a pensió.

Ara, la família propietària, que s'ha reunit (representada pel seu advocat) diverses vegades amb l'okupa per dialogar amb ella, ha ofert a l'exinquilina dues vies per arribar a un acord. "Una d'elles era pagar-li perquè se n'anés i l'altra, renovar-li el contracte si qui signava era una tercera persona del seu entorn amb solvència", explica el fill de l'amo.

La idea era oferir-li, per començar a negociar, 3.000 euros però "si ella hagués demanat més, 6.000 o 10.000 euros, i si el meu pare hagués estat d'acord, també els hi haguéssim donat", assegura.

Així i tot, sap que aquesta "no hagués estat una bona solució", encara que la desesperació per la situació, que porten patint des de fa sis mesos, des que va acabar el contracte de la inquilina, no els deixa a penes opcions.

"Protegir [legalment] a inquilins que estan en una situació vulnerable em sembla bé, però estem parlant d'una persona que està rellogant les habitacions de la casa de manera il·legal, que està estafant a gent", apunta l'home respecte al llarg procediment legal que probablement els espera si no arriben a un acord. Finalment, l'okupa els va dir que, en lloc dels diners, preferia trobar a una persona que signés el contracte de lloguer en el seu nom per mantenir-lo.

"Ella el que vol és quedar-se, però jo he estat en contacte amb el seu entorn, i ningú té solvència per pagar-li el lloguer de la casa i perquè pugui renovar l'acord", assenyala l'afectat. Pel que, de moment, continuaran amb la negociació, afegeix.

Fa uns mesos, els propietaris van demanar a diversos amics seus que comprovessin si a l'habitatge continuava havent-hi gent: "Li vam enviar una notificació —després que portés diversos mesos sense pagar— indicant-li que s'havia de marxar, però no va respondre, per la qual cosa enviem a uns amics que viuen a Eivissa (nosaltres vivim a Luxemburg) perquè comprovessin si se n'havien anat o seguien a la casa".

L'okupa, no obstant això, en comprovar que aquestes persones estaven dins del terreny, va contactar amb les forces de seguretat de Sant Joan, terme municipal en el qual es troba la vila, que van acudir al domicili.

A la seva arribada, la Policia Local i la Guàrdia Civil van detenir a aquestes quatre persones enviades pels propietaris per suposades coaccions greus cap a la inquilina a pesar que, en ser requerida pel contracte d'arrendament, no va poder presentar els papers.

Els quatre arrestats, acusats d'haver intentat treure violentament a la inquilina, van ser posats en llibertat després de celebrar-se un judici ràpid en el jutjat de guàrdia. "Ella és una dona que engalipa. Mai diries, així a primera vista i parlant amb ella, que és una delinqüent", afirma la noia a la qual va estafar l'okupa i que va contactar amb aquest diari per denunciar públicament la il·legalitat.

"A mi em va demanar vuit mesos, 8.000 euros, per endavant per una de les habitacions", detalla l'antiga inquilina, que durant les setmanes posteriors a la seva marxa de la casa, d'on es va anar en adonar-se que estava okupada, va estar intentant recuperar part dels diners (6.000 euros corresponents als sis mesos que ja no anava a allotjar-se allí), sense èxit.

En aquest cas, va trobar l'habitació a través d'un grup de WhatsApp reduït. "Als dos mesos de viure allí em vaig trobar al propietari prop de l'entrada i em va dir que aquesta dona portava cinc mesos amb el contracte vençut i sense pagar lloguer", continua.

Tant el fill de l'amo com la jove han posat el cas en mans d'advocats i de la Guàrdia Civil, respectivament, per treure-la de l'habitatge. Tots dos expliquen que, a més, subarrendar la vila, en la qual ara mateix viuen ella i unes quatre o cinc persones més, porta "un nivell de vida que no pot pagar, i que no paga". Segons la família propietària, l'any passat la mateixa dona va estar okupant una altra vila en la zona de Migdiada, a Santa Eulària. "Era la primera persona a la qual el meu pare li llogava la casa", lamenta l'home.