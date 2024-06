La participació en la primera volta de les legislatives a França es dispara 20 punts i arriba al 59,39% a les 17 h

La participació en la primera volta de les eleccions legislatives a França se situa en el 59,39% fins a les 17 h, 20 punts per sobre respecte a la primera volta dels comicis de fa dos anys, quan a la mateixa hora es trobava en 39,42%. Segons ha informat el ministeri d'Interior francès i tal com preveien les enquestes, els francesos s'han mobilitzat fins ara més en aquestes eleccions, que poden deixar l'extrema dreta de Reagrupament Nacional, formació liderada per Marine Le Pen i Jordan Bardella, a les portes del poder. Es tracta d'una de les xifres de participació més elevades de les últimes dècades. Les enquestes apuntaven a una participació final que pot arribar a ser del 67%.

En la majoria de llocs els col·legis electorals tanquen a les 18 h, excepte a les grans ciutats, on els centres de votació poden estar oberts fins a les 20 h.