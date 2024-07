El “miracle” que la Torre Mapfre de Sevilla no deixés víctimes: “Als operaris se'ls n'ha anat de les mans”

Els veïns afectats per l'esfondrament d'un edifici de sis plantes que s'estava demolint a Sevilla han explicat a EFE que els operaris els han dit que la feina "se'ls n'ha anat de les mans", i han assegurat que és "un miracle" que no hi hagi hagut persones afectades.

En total, les sis plantes que quedaven per demolir d'un edifici en obres al barri de Triana de Sevilla es van esfondrar aquest dilluns a la tarda i ha resultat afectat l'aparcament d'un bloc contigu i part de les seves zones comunes, s'han destrossat quatre cotxes i se n'han danyat vuit més que hi havia a la primera planta de l'aparcament.

A la segona planta de l'aparcament s'ha produït un forat que ha danyat la paret limítrofa amb el solar afectat, però sense afectar cap vehicle.

L'esfondrament ha tingut lloc cap a les 17.40 hores en la fase final dels treballs de demolició de la coneguda com a Torre Mapfre, a la ronda de Triana, un edifici que albergava oficines i que s'està demolit per a construir habitatges per l'empresa navarresa Erri Berri Demolición.

Fins dilluns, els operaris havien esfondrat sense incidències un dels tres edificis de quatre plantes, estaven acabant amb el segon, de la mateixa altura, i els quedava iniciar les labors del tercer, de sis, que va col·lapsar per complet en qüestió de segons.

Concha Díaz, una de les veïnes afectades, ha explicat a EFE que va apreciar aquest dilluns a la feina de demolició "que anaven molt accelerats", i que el soroll que ha provocat l'esfondrament ha estat "com si acabés el món". "Era a la dutxa quan s'ha enfonsat i no era capaç de moure'm, m'he hagut d'agafar al que he pogut".

En aquest moment, ha dit, ha sortit a les zones comunes com la resta de veïns, "que cridaven als operaris que paressin, i ells han reconegut que se'ls n'ha anat de les mans", ha subratllat.

"Tot ha tremolat"

Una altra veïna, Esperanza Presa, l'habitatge de la qual de la cinquena planta dona als edificis ara esfondrats, ha assenyalat que quan els treballadors han començat el torn de les tres de la tarda, "han començat a tirar runa amb una força increïble", i ha afegit que tot l'edifici ha tremolat en caure el que ha col·lapsat "perquè estem molt prop d'aquest bloc -ha dit".

Aquesta veïna sosté que, des que van començar els treballs de demolició, s'han observat esquerdes a les cases del seu bloc que abans no s'havien vist, "diferents de les lògiques de la dilatació de l'edifici".

Els bombers han acudit al lloc dels fets, han estudiat els danys i han informat els veïns que en principi no hi ha danys estructurals en l'edifici contigu, per la qual cosa no es compromet la seguretat ni l'habitabilitat.

No obstant això, els veïns s'estan organitzant per a passar la nit, en alguns casos, en habitatges diferents dels seus, davant el temor que es puguin produir problemes a les seves cases per aquest succés.

Un trio d'edificis de 1990

La Torre Mapfre, aixecada per l'asseguradora en el barri sevillà de Triana el 1990, va començar a ser demolida el passat 13 de maig, per a aixecar un edifici d'habitatges.

L'empresa navarresa Erri Berri Demolición és l'encarregada de demolir un edifici que està format per tres parts i, en principi, els treballs inicials havien de durar fins al passat 7 de juny, per deixar el solar completament net al voltant de l'agost vinent.

La mateixa empresa s'ha encarregat de treballs de gran envergadura en els últims anys, entre altres el de demolir l'estadi Vicente Calderón de Madrid per a donar pas a un edifici d'habitatges.

L'edifici Mapfre de Sevilla va ser aixecat al mateix temps que la majoria dels pavellons de l'Expo'92, i va albergar les oficines de l'asseguradora fins al novembre passat, quan van ser derivades a poc a poc a l'Illa de la Cartuja.