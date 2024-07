El Regne Unit acudeix a les urnes en unes eleccions marcades pel cansament amb el Partit Conservador

El Regne Unit acudeix a les urnes aquest dijous en unes de les eleccions generals més decidides dels darrers temps. Tots els pronòstics apunten a una victòria aclaparadora del Partit Laborista, que recuperarà previsiblement el poder després de 14 anys de governs del Partit Conservador marcats per les polítiques d'austeritat, el Brexit, les divisions internes i les promeses incomplertes. Segons l'última enquesta de YouGov, publicada aquest dimecres, els laboristes obtindrien 431 dels 650 seients a la Cambra dels Comuns, davant dels 102 dels conservadors, que registrarien un dels pitjors resultats de la seva història. En cas de confirmar-se, aquesta serà la diferència més gran de representants entre els dos partits des de 1842.

Els tories s'enfronten al vot de càstig d'una població afectada per l'augment del cost de la vida i pel deteriorament dels serveis públics, inclosos la sanitat i l'educació. El primer ministre, Rishi Sunak, ha estat incapaç de complir amb el seu objectiu de frenar l'arribada irregular d'immigrants –una de les principals promeses del Brexit– i a nivell econòmic el país avança més a poc a poc del previst, amb un creixement lleuger del 0, 7% el primer trimestre de l'any després d'entrar en recessió tècnica a finals de l'any passat. Sunak ha intentat convèncer els electors amb baixades d'impostos i amb la promesa de reprendre el camí del creixement, però les seves propostes s'han vist entelades per una campanya turbulenta.

Campanya accidentada

La confirmació de la data electoral a finals de maig per part del mateix Sunak, sota una intensa pluja davant del número 10 de Downing Street, va ser un mal presagi del que esdevindria a partir de llavors. El primer ministre va aconseguir presentar algunes de les seves propostes els primers dies de la campanya, entre elles avantatges fiscals per als pensionistes i una nova reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social, però la seva decisió d'abandonar abans d'hora els actes de commemoració del Dia D per assistir a una entrevista i els escàndols de les apostes sobre la data electoral –que han esquitxat mitja desena de membres del seu partit– han desviat el focus i han desdibuixat l'estratègia dels 'tories' en l'últim tram de la campanya.

Conscient de la necessitat de passar a l'atac, el Partit Conservador ha apartat el focus de les seves propostes i ha dedicat els últims dies a alertar sobre els riscos d'una supermajoria del Partit Laborista, cosa que ha estat interpretada com una manera de llençar la tovallola abans de la celebració dels comicis. Alguns membres del Govern han arribat a reconèixer públicament la derrota, malgrat els intents de Sunak per demostrar que no està tot perdut. "Només necessitem que 130.000 persones canviïn el seu vot i ens donin suport per evitar la supermajoria dels laboristes", ha assegurat l'encara primer ministre en un dels seus últims actes de campanya. Està previst, però, que una part important del vot conservador més moderat recaigui al Partit Liberal Demòcrata, que segons les últimes enquestes passarà dels 11 representants actuals a més de 70.

Sunak ha comptat, com a darrer recurs, amb el suport de l'exprimer ministre Boris Johnson, que ha aparcat –almenys temporalment– les diferències amb el seu successor i ha participat aquest dimarts en el primer acte d'aquesta campanya amb el Partit Conservador. La irrupció de Johnson en el temps de descompte té per objectiu llançar un missatge d'unitat i apel·lar al vot dels electors que van donar la seva confiança a l'exprimer ministre el 2019, malgrat que la seva popularitat va caure en picat després de l'escàndol del 'Partygate' i del rebuig que la seva imatge genera entre una part important de l'electorat. Johnson ha insistit en el missatge que el retorn al poder dels laboristes suposarà una pujada d'impostos per a les famílies, tot i que el líder de la formació, Keir Starmer, ha negat les acusacions repetides vegades.

Cansament de la població

A diferència dels conservadors, el final de campanya per al Partit Laborista ha estat exempt de contratemps. Starmer ha aconseguit consolidar el gir al centre i ha consolidat un discurs a favor de la moderació i de l'estabilitat econòmica, alhora que ha evitat tocar assumptes polèmics com el canvi climàtic, les polítiques d'identitat de gènere o el Brexit. El líder laborista ha aconseguit capitalitzar el cansament de la població després d'una etapa de governs conservadors que ha deixat cinc primers ministres i un país que, en molts aspectes, està en pitjors condicions que quan els tories van accedir al poder el 2010. Les enquestes també pronostiquen un gran resultat del partit de Starmer a Escòcia, amb un Partit Nacional Escocès (SNP) en hores baixes després de 17 anys al Govern de la regió.

Però més enllà de l'augment del suport a Starmer, gran part del previsible èxit del Partit Laborista aquest dijous recaurà en l'auge del partit de dreta populista Reform UK, al qual les enquestes situen com a tercera força política amb un 16% dels vots. El partit, liderat per Nigel Farage, ha aconseguit atraure els votants més radicals del Partit Conservador amb un discurs de mà dura contra la immigració. Tot i que el sistema electoral britànic impedirà que aconsegueixi més d'una desena de representants a la Cambra dels Comuns, la formació populista provocarà una divisió del vot de dretes i facilitarà la victòria dels laboristes en moltes circumscripcions.