Biden diu que només abandonarà la cursa per la reelecció si “baixa Déu totpoderós” i li demana

El president dels Estats Units i candidat demòcrata a la reelecció, Joe Biden, ha insistit que seguirà a la cursa per seguir a la Casa Blanca malgrat els dubtes que s’han generat en les últimes setmanes sobre el seu estat de salut i els seus lapsus. En una entrevista exclusiva a la televisió ABC, Biden ha dit que només abandonarà “si baixa Déu totpoderós” i li demana. “I Déu no baixarà”, ha insistit. Biden ha reiterat que la seva actuació al debat amb Donald Trump va ser només un “episodi dolent” derivat dels seus viatges i un “mal refredat” i ha remarcat que creu que ell és el millor candidat per al càrrec. A més, Biden ha rebutjat fer-se una avaluació mèdica independent que inclogui tests cognitius i compartir-ne els resultats.

En aquest sentit, ha insitit que sempre viatja a tot arreu amb un equip de metges de la Casa Blanca que "no dubten" en dir-li quan alguna cosa no va bé.

Biden també ha negat que els seus aliats demòcrates puguin demanar-li abandonar. "No passarà", ha assegurat.

El demòcrata ha defensat els “èxits” del seu mandat, citant l’elaboració d’un pla de pau per al Pròxim Orient que, ha dit, “està arribant a bon port”, l’ampliació de l’OTAN o la millora de l’economia. “He fet tot el que deien que no es podia fer”, ha afirmat.