Almenys 27 morts a Ucraïna després d'un atac "massiu" de Rússia

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha informat que ja són 27 els morts pels "massius" atacs que l'Exèrcit rus ha estat llançat aquest dilluns al matí, deixant al seu torn més de cent ferits, entre ells diversos menors d'edat que es trobaven a un hospital infantil a Kiev.

En una nova actualització de la situació, Zelenski ha explicat en una roda de premsa a Varsòvia amb el primer ministre polonès, Donald Tusk, que els atacs han aconseguit diverses ciutats, entre elles Kiev, Dnipró, Krivói Rog, i diverses més situades a la província de Donetsk.

"Més de cent persones van resultar ferides i fins ara se sap que 27 persones han mort en aquests atacs", un dels quals, ha denunciat, ha colpejat l'Hospital Ojmatdit de Kíev, "un dels més importants" no només d'Ucraïna, sinó també de tota la regió, mentre els nens rebien diàlisi.

Hores abans, Zelenski havia denunciat que l'Exèrcit rus havia llançat "més de 40 míssils" sobre diverses ciutats, entre elles Sloviansk, Kramatorsk, així com les ja esmentades. Els atacs més mortífers s'han registrat a Kíev, on 17 persones han mort i més de 60 han resultat ferides; i al seu Krivói Rog natal, on s'han confirmat una desena de morts i 50 ferits més.

Rússia "ha de respondre plenament per tots els seus crims: contra persones, nens, contra la humanitat en general. És molt important que el món no guardi silenci sobre això i que tothom vegi el que Rússia és i el que fa", ha reclamat Zelenski.

Una d'aquestes instal·lacions danyades ha estat l'Hospital Ojmatdit de Kiev. L'alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha confirmat la mort de dues persones, una metgessa del centre, a més de 16 ferits, set dels quals són menors d'edat.

Mentrestant, a la ciutat de Pokrovsk, a la província de Donetsk, són tres les víctimes mortals, tal com ha assenyalat el seu governador, Vadim Filaixkin, mentre que a Dnipró s'ha confirmat una víctima mortal més, així com sis ferits.

Ucraïna promet represàlies

Des dels serveis d'Intel·ligència d'Ucraïna han avançat que prendran represàlies contra Rússia en resposta a aquests atacs. Així, un dels seus portaveus, Yevgeni Yerin, ha assegurat que faran "tot el possible" per destruir tots els objectius de l'enemic que puguin danyar la població ucraïnesa.

"Només puc dir amb seguretat una cosa: hi haurà resposta", ha promès Yerin, que ha subratllat que totes les instal·lacions russes, ja siguin militars o no, que s'utilitzen per infligir danys als ucraïnesos són un "objectiu legítim", segons recullen agències de notícies ucraïneses.

Per la seva banda, per al primer ministre d'Ucraïna, Denis Shmigal, les conseqüències d'aquests nous atacs són una mostra de com és d'urgent continuar rebent per part dels seus socis internacionals sistemes de defensa aèria.

"A Kiev els russos han atacat un centre mèdic infantil (...) fragments d'un míssil han danyat edificis residencials. Hi ha morts i ferits. A Krivói Rog un atac ha colpejat unes instal·lacions industrials. Dnipró, Kramatorsk, Sloviansk, estan sent atacades", ha recapitulat Shmigal.

"Les nostres forces de defensa aèria van enderrocar la majoria dels míssils, cosa que va salvar moltes vides. Ucraïna demana als seus socis que proporcionin sistemes més moderns per protegir les ciutats pacífiques del terrorisme rus", ha reclamat.

Segons ha revelat el comandant de la Força Aèria de les Forces Armades d'Ucraïna, el tinent general Mikola Oleschuk, els sistemes de defensa han aconseguit interceptar 30 dels 38 míssils de diferents tipus que ha estat llançat l'Exèrcit de Rússia des de les 10.00 hores (hora local).

"Un altre atac terrorista contra ciutats pacífiques. Ucraïna està de dol (...) El món ha de reaccionar enèrgicament davant aquest crim. No hi hauria d'haver discussió sobre si atacar instal·lacions militars en territori rus", ha expressat Oleschuk, que ha promès "venjar" la vida de tots els ucraïnesos.