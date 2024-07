El govern espanyol exigeix un sistema de reparació "obligatori i efectiu" per a les víctimes d'abusos de l'Església

El govern espanyol exigeix un sistema de reparació "obligatori i efectiu" per a les víctimes d'abusos en el si de l'Església i reivindica que els afectats hi tinguin veu. Així ho ha traslladat aquest dimarts el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, a les associacions de víctimes. "El govern estarà al vostre costat", els ha dit després d'afirmar que cal que tinguin garantida una reparació "adequada". La trobada ha tingut lloc a la Moncloa després que la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) plantegi un sistema de reparació "unilateral, sense presència de les víctimes i no vinculant".

Bolaños ha explicat que en els darrers mesos el ministeri ha estat en contacte amb la CEE per negociar un sistema de reparació per a casos en què les accions judicials han prescrit. En aquesta línia, el ministre ha transmès que el govern no acceptarà "en cap circumstància" un sistema unilateral i ha criticat que el pla de l'Església no compta amb presència de les víctimes, no és obligatori per a les diòcesis i les resolucions no tenen caràcter vinculant.

Segons informa el govern espanyol en un comunicat, el sistema plantejat per la CEE no segueix les recomanacions del Defensor del Poble. D'acord amb les recomanacions establertes en l'informe del Defensor del Poble, i segons destaca el govern espanyol, aquestes consisteixen en la creació d'un òrgan mixt entre Església i Estat.

Enmig de les negociacions, l'executiu exigeix a la CEE un sistema que sí que compti amb la participació de les víctimes i de l'Estat, que sigui vinculant i que repari i aboni compensacions a càrrec de l'Església.

El ministre ha reiterat que seguirà dirigint-se a la CEE per negociar un sistema de reparació que vinculi l'Església, compti amb la participació i aprovació de les víctimes i generi un entorn "segur i de confiança" per plantejar els seus casos, actuï amb criteris "transparents" i estigui integrat per professionals "independents", a més de compensar "adequadament" les víctimes d'abusos a càrrec de la mateixa Església.

A la reunió amb el ministre hi han assistit l'Associació de Víctimes d'abusos de Navarra (AVA), l'Associació Nacional Infància Robada (ANIR), Justice Initiative España, l'Associació contra els Abusos Sexuals en la Infància (Lulacris), l'Associació nacional de Víctimes Anul·lades (ANVA), Mans Petites i la Fundació Vicki Bernadet.