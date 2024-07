La crisi s'enquista a Cuba tres anys després de l'esclat social i obre la porta a noves protestes

A tres anys de l'esclat social que va rebressolar a Cuba, el Govern evita qualsevol al·lusió directa a aquelles hores inèdites que han deixat la seva marca indeleble a l'illa. Les causes d'aquella protesta continuen latents perquè la deriva econòmica, les apagades i el desencantament col·lectiu són la seva font nutrícia. No obstant això, el lideratge a penes es limita a posar l'accent en els efectes de la política nord-americana en tots els seus nivells, des de l'econòmic al qual qualifiquen de desestabilitzador. "Des de fa temps venim alertant als EUAsobre terroristes que operen contra Cuba des de Florida. No obstant això, continuen actuant impunement. Això sí és ser un Estat patrocinador del terrorisme! Evident cinisme imperial!", es va pronunciar el president Miguel Díaz Canel a través del seu compte en la xarxa social X.

'Cubadebate' s'ha limitat a comptabilitzar els actes conspiratius duts a terme per "terroristes d'origen cubà, radicats en aquest país, que han organitzat, finançat i executat plans terroristes en territori cubà o dels mateixos Estats Units". 'Granma', òrgan oficial del Partit Comunista Cubà (PCC), va fer referència a un "engendre subversiu" que "des de l'alta direcció política estatunidenca, s'organitza i promou contra Cuba", i que va des del "bloqueig" que regeix des de començaments dels anys seixanta del segle passat i la "formació d'agents de canvi" que busquen captar als joves. D'acord amb la publicació, l'"esquema" ha collit no obstant això "innombrables fracassos en el seu objectiu d'acabar amb la Revolució i restaurar el capitalisme a l'illa".

Un nou cicle de la crisi

Les causes d'aquell 11 de juliol de 2021 no s'han modificat. Cuba es troba en una altra estació de la seva crisi, al punt que les autoritats parlen de la necessitat de dur a terme una política econòmica de "guerra" després del fracàs de l'anomenat ordenament econòmic que va desembocar al març amb la destitució del ministre d'Economia i Planificació, Alejandro Gil, qui va passar de ser el timoner del procés a objecte d'una recerca per actes de corrupció. Gil s'havia convertit en una de les figures més impopulars del Govern a partir de l'eclosió d'aquell estiu. Part dels homes i dones que van sortir als carrers de nombroses ciutats cubanes, en la seva majoria joves, no tenen les facilitats de l'exministre per a enfrontar una recerca judicial. Centenars d'ells compleixen condemnes de divers ordre. Aquestes sentències han estat fortament criticades per Amnistia Internacional. L'ONU acaba de reclamar l'alliberament de 17 encausats pel delicte de "sedició", entre ells un ciutadà alemany i un jove amb discapacitat mental reconeguda oficialment, Walnier Luis Aguilar Rivera.

Passat i present

El 11J és observat com un punt de fallida en la història del castrisme. Li va tocar al relleu dels germans Fidel i Raúl Castro, el gris Díaz-Canel, enfrontar aquestes espontànies mobilitzacions que, en un principi va dir comprendre, donada les penúries col·lectives, però que, amb el córrer de les hores va atribuir a una conjura orquestrada per Washington. Les protestes posteriors no van aconseguir mai la intensitat de 2021. No obstant això, tampoc van desaparèixer de l'espai públic. S'han registrat situacions conflictives a l'Havana, i les províncies de Santiago, Matances i Granma, impulsades en part per les apagades i la qüestió alimentària.

L'advocat Juli Cèsar Fernández Estrada va haver d'abandonar el país degut a la fustigació estatal. Fernández Estrada es considera un intel·lectual d'esquerres, però sense lloc en la major de les Antilles després del 11J. Aquell dia, "Cuba va canviar. Va canviar la seva història; les concepcions sobre el caràcter dels cubans; la comprensió domèstica i internacional sobre la 'immobilitat' del nostre poble; la forma en la qual l'Estat, el Govern i, en específic, les seves forces repressives es relacionaven amb la ciutadania". A inicis de juliol de 2021, "la protesta se sentia en l'aire, es respirava" i el malestar "es va enfervorir des de les xarxes socials que abarrotaven el ciberespai". Es notava la tensió entre el Govern i "la nova oposició, composta ara per artistes, intel·lectuals, activistes feministes, pels qui defensen els drets de les persones LGTBIQ+; per activistes antiracistes, animalistas, tots disposats a usar els espais públics, a manifestar-se, tant pels seus drets civils i polítics, com pels seus drets socials".

Aquestes noves generacions, va escriure en la revista digital 'El Toque', "no romantitzaven la pobresa com vam fer molts de nosaltres en anys anteriors —quan encara pensàvem que el nostre model sociopolític era altruista, ambientalista, estalviador, humanista, solidari, igualitari". Per això, l'11 de juliol és "el dia de la rebel·lió, però és també el dia de la repressió i el començament d'un calvari per a centenars de famílies a Cuba, que han hagut de sofrir la presó i l'estigma decidits pel Govern". Alguns esperen un nou 11 de juliol, "però molts altres solament esperen que els seus fills i filles surtin de la presó i de l'horror".

Migració i polarització

Una de les seqüeles de l'esclat es verifica en la reducció d'habitants. La població s'ha reduït un 18% entre 2022 i 2023, especialment pel flux de persones que van abandonar el país. L'economista i demògraf Juan Carlos Albizu-Campos comptabilitza l'existència de 8,62 milions de ciutadans. Només als Estats Units es van anar 738.680 persones entre octubre de 2021 i el que va d'enguany. Per a la sociòloga Cecilia Bobes, en l'actualitat es verifica en la societat cubana una forta polarització discursiva. "Només cal fixar-se en els comentaris en xarxes socials o mitjans digitals per a trobar opinadors fanàtics de Trump, (Jair) Bolsonaro, (Nayib) Bukele i (Javier) Milei, que discuteixen acrítica i acarnissadament amb adoradors de Fidel Castro, Hugo Chávez i els seus respectius llegats". Els comportaments polítics dels qui emigren als Estats Units mostren, al seu torn, "que en ells predomina una antipatia pel Govern cubà que els sol acostar al Partit Republicà i a la figura de Donald Trump", va escriure en la revista 'Rialta'.