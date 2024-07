Vox trenca tots els governs autonòmics amb el PP: «Passem a l’oposició»

L’amenaça es va complir i hi ha ruptura total. Vox sortirà dels cinc governs autonòmics que comparteix amb el PP. El seu líder, Santiago Abascal, ho va deixar clar en presència de tots els dirigents regionals, que el van acompanyar en una breu compareixença en la seu nacional del partit a Madrid: «És impossible pactar amb qui no vol fer-ho. El comitè executiu constata que els acords regionals estan trencats i acorda retirar el suport parlamentari. Els vicepresidents anunciaran la seva dimissió i Vox passarà a l’oposició».

A més de sortir dels executius de Castella i Lleó, Aragó, la Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana, el partit també retira el suport que donava a Balears malgrat no tenir consellers.

El líder d’ultradreta va dirigir tots els seus atacs a Feijóo, al qual va acusar d’estar fent costat a un Govern encapçalat «per un autòcrata corrupte, aliat de les pitjors dictadures, sotmès al Marroc i amb la seva família asseguda en la banqueta per robar». El líder de Vox va insistir que el PP ha pactat el Consell General del Poder Judicial, els principals càrrecs a la Unió Europea, les comissions en el Congrés i, recentment, el repartiment de menors migrants a Canàries, la qual cosa ha estat la gota que ha fet vessar el got per a la seva formació. «Feijóo ha cregut oportú pactar permanentment amb l’autòcrata i, mentrestant, ha torpedinat tots els acords amb Vox a les regions. Perquè ho ha aconseguit».

El líder de Vox es va centrar en la decisió de la conferència sectorial de Tenerife per a justificar la decisió, que ha desencadenat tota la crisi. Abascal ja va advertir dilluns que els seus governs no acceptarien un nou repartiment de menors migrants. I després que totes les comunitats del PP acceptessin la distribució de 347 adolescents i nens -que, en realitat, ja estava acordada temps enrere- el partit ultra va advertir que hi hauria conseqüències. I n’hi ha hagut.

Abascal, envoltat de tota la seva executiva i els vicepresidents autonòmics, va tornar a repetir que Feijóo «va obligar els seus presidents a pactar aquest repartiment de menes il·legals sabent que al seu soci no li agradava, no estava d’acord i li ocasionava una gran preocupació. Ho advertim per activa i passiva. Ho va fer condemnant a la inseguretat als espanyols, provocant un efecte anomenada a la delinqüència i causant un cost econòmic cada dia major a tots els espanyols».

La reflexió va arribar just després: «Potser hem cedit massa per a salvaguardar aquests governs i ho hem fet pensant a consolidar la fórmula d’una alternativa nacional al Govern corrupte», va continuar. «Però és impossible pactar amb el que no vol fer-ho, amb qui pretén imposar-nos unes polítiques de fronteres obertes. Ningú ha votat a Vox i m’atreveixo a dir que ningú ha votat al Partit Popular perquè continuï la invasió d’immigració il·legal», va resoldre.

A Vox estan convençuts que el PP no ha calibrat aquesta decisió i que els electors de la dreta fan costat al que proclamen els seus dirigents «Si Feijóo vol estafar als seus electors i continuar aplicant polítiques socialistes i globalistes, allà ell. Nosaltres no ho farem», va resoldre Abascal.