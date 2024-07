Mor Shannen Doherty als 53 anys

Els fans de 'Embrujadas' ploren la mort d'una de les seves protagonistes més estimades. Shannen Doherty, l'actriu que va donar vida a Prue Halliwell, ha mort aquest passat dissabte als 53 anys després d'una llarga lluita contra el càncer, segons ha revelat el portal especialitzat en televisió i cinema Variety.

"Amb gran pesar confirmo la mort de l'actriu Shannen Doherty. El dissabte 13 de juliol va perdre la batalla contra el càncer després de molts anys de lluitar contra la malaltia", va dir Leslie Sloane, representant de la intèrpret nord-americana en declaracions a People.

La carrera professional de Shannen Doherty en la ficció televisiva va ser extensa i va viure un dels seus moments més importants l'any 1990. L'actriu va formar part del repartiment de 'Sensación de vivir', mítica sèrie emesa per Telecinco en què va interpretar durant les seves quatre primeres temporades Brenda Walsh, personatge que va tenir una relació sentimental amb Dylan (Luke Perry).

Anys més tard, a 'Sensación de vivir: la nova generació', Doherty va tornar a l'spin-off de la sèrie que va marcar la seva carrera professional per donar vida de nou a una Brenda Walsh ja convertida en professora d'interpretació, que es va retrobar amb Kelly Taylor, l'amiga amb la qual va trencar la seva amistat després que el seu nuvi Dylan (Luke Perry) la deixés per ella.

Però, sens dubte, l'altre paper televisiu amb què Shannen Doherty es va guanyar l'afecte de l'audiència va ser el de Prue Halliwell a 'Embrujadas'. L'actriu va estar durant les tres primeres temporades de la sèrie de Warner Bros., sent una de les tres germanes bruixes més conegudes de la televisió juntament amb Holly Marie Combs i Alyssa Milano.

La sortida de Doherty de la sèrie l'any 2001 després de la mort del seu personatge va ser molt polèmica. De fet, recentment, Alyssa Milano va assegurar en el podcast 'Let’s Be Clear' que hi va haver una important rivalitat entre elles després que la ficció passés d'estar centrada en Prue a girar al voltant de les tres germanes Halliwell.

"Hi havia una manca de suport femení. He tingut sempre la mateixa publicista des de ves a saber quan, Leslie Sloane, i ella podria venir al pòdcast i dir: 'Shannen mai no es va preocupar perquè algú més aconseguís una portada'. Simplement, no depenia de mi", va comentar Milano en aquest espai.

Aquestes no van ser les úniques sèries en què Shannen Doherty va treballar en la seva dilatada trajectòria professional en el món de la televisió. 'La casa de la pradera', 'Magnum, P.I.', 'Més enllà de la llei', 'La nostra casa', 'North Shore' i 'Riverdale', entre d'altres, són algunes de les ficcions de les quals també va formar part.