Cuba: l'«ideal socialista» fa aigües per tot arreu

«En el camí de l’ideal socialista, com ens han ensenyat Fidel i Raúl, arribar és vèncer, conscients que cada meta és un nou punt de partida». El president Miguel Díaz Canel havia acomiadat el 2023 amb un mòdic indici d’il·lusions. Però al complir-se sis mesos d’aquest any, el «punt de partida» continua portant al mateix pantà crític. «Economia de guerra», ha repetit el primer ministre, Manuel Marrero, al parlar sobre la necessitat de posar en marxa un nou ajustament que arribi a l’«estabilitat» de les variables en matèria de preus, despesa pública, regulacions. Es mira, segons assenyalen les autoritats, de «corregir distorsions» i afinar la punteria de la planificació per «exercir un control» més operatiu.

El repertori de conceptes i imatges sona a música coneguda a una ciutadania que simula convenciment polític, es fa la desentesa, opta per la dissidència silent i a mitja veu o fa les maletes com pot. Uns 425.000 cubans van arribar als Estats Units en els dos últims anys. El ritme del flux no s’ha aturat i és la vàlvula d’escapament al cansament.

L’«economia de guerra» no fa al·lusió explícita a un històric conflicte entre l’illa i els Estats Units, però les sancions econòmiques, es reitera oficialment, són la mare dels problemes interns. El desordre sol tenir altres raons que sempre s’absenten en els arguments. Un cop més, el Granma, òrgan oficial del Partit Comunista (PCC), es va veure obligat a informar de notícies poc esperançadores. El PIB s’ha contret dos punts el 2023 i creixeria un percentatge similar el 2024. La moneda ha perdut un 50% del seu valor davant el dòlar i l’euro en el mercat negre.

La inflació, d’un 77% el 2021, quan es va iniciar la reforma monetària, i des d’aleshores en un nivell del 40% interanual, té la força d’un flagell per a bona part de la població. Els salaris no es van moure de lloc i van agreujar la desigualtat d’un país que considerava el seu principal èxit, especialment abans de la caiguda de la Unió Soviètica, haver erradicat aquesta característica que defineix a la regió.

El ‘període especial’ que no acaba

Cuba va començar a transfigurar-se des de 1991, quan va deixar de rebre assistència per part de Moscou. L’anomenat període especial va aguditzar les diferències. Aquesta matriu no ha pogut revertir-se malgrat la tímida obertura i l’aposta per la indústria turística com a font de creixement. El 2023 van entrar a la més gran de les Antilles 1.972 milions en concepte de remeses enviades per l’emigració. Però aquests diners només arriben a un quarta part dels habitants de l’illa. Els que no accedeixen a una ajuda familiar viuen amenaçats per la pobresa, si és que no han caigut ja al seu pou.

L’«ideal socialista» que proclama com a parenostre Díaz Canel no es compadeix amb les lògiques d’un present passat per problemes que havien sigut inexistents, com la delinqüència i la drogoaddicció juvenil i fins i tot la mendicitat. Per a la ministra de Treball i Seguretat Social, Marta Elena Feitó Cabrera, les gairebé 4.000 persones que dormen als carrers tenen una «conducta deambulant» i un «trastorn» del comportament «multicausal» que constitueix «un mode de vida» caracteritzat per la «inseguretat del lloc de permanència» i la «manca d’autocura i autonomia econòmica, així com de projecte de vida favorable».

Tres venedors de carrer en un parc de l'Havana. / EFE

Les paraules oficials solen ser sempre elusives o autoindulgents a l’hora d’assumir responsabilitats. Segons Marrero, l’imperatiu d’un nou pla econòmic obeeix al fet que «no s’incrementa de manera sostenible la producció nacional», és «insuficient la participació de la inversió estrangera en el desenvolupament de l’economia», la producció agroindustrial, i en particular la d’aliments, «no aconsegueix els nivells necessaris que donin resposta a les necessitats de la població», la indústria sucrera no «s’aconsegueix recuperar» i tampoc «s’ha avançat en el compliment del principi de subsidiar les persones que ho requereixin».

Ara, les autoritats econòmiques intenten reduir de manera dràstica el dèficit fiscal per «estabilitzar» la situació i conduir el país pel rumb de prosperitat novament promès. La decisió d’impulsar una política de preus «inclusiva» amb preus màxims per a alguns productes essencials que, per si mateixos, són exorbitants: un quilogram de pollastre costarà 5,6 dòlars al canvi oficial.

El tòrrid estiu comença a sentir-se en totes les seves facetes, no només les meteorològiques. S’espera que més d’un terç dels cubans patiran apagades. Per problemes d’infraestructura, el Govern rendeix cinc centrals elèctriques flotants a un cost econòmic i ambiental elevat. Els talls d’energia aprofundeixen els trastorns de l’economia i enerven una societat que, des de l’esclat de l’11 de juliol del 2021, no es comporta de la mateixa manera. Les protestes a Bayamo, el març passat, i els successius microconflictes quotidians, donen compte també del fet que el país al qual es refereix Díaz Canel no és el mateix que experimenten milions de cubans.

