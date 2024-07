Dos jugadors de rugbi de la selecció francesa detinguts per violar una dona

La selecció francesa de rugbi estava fent una gira preparatòria a l'Argentina per als Jocs Olímpics. A la ciutat de Mendoza, Hugo Auradou i Oscar Jegou, de 20 i 21 anys respectivament, van ser denunciats per una dona de 39 anys per violar-la en una habitació d'un hotel. Tots dos estan detinguts.

L'equip estava a Mendoza, on acabaven de disputar un partit contra Los Pumas. El passat 7 de juliol van decidir sortir a una discoteca de la ciutat argentina, on van conèixer a la víctima en el reservat del local. Després de prendre alguna cosa, la víctima va marxar de la discoteca amb Auradou sobre les cinc del matí cap a l'hotel del jugador on estava allotjat la resta de la delegació.

La policia escolta el jugador de rugby Hugo Auradou. / AP

La víctima afirma, segons el mitjà La Nación, que ha tingut accés a la denúncia, que el jugador l'havia convidat a “prendre alguna cosa”, però una vegada dins de l'habitació ella va voler anar al bany i ell la va agafar “sense mediar paraules” i la va violar. “Jo li vaig demanar que em deixés anar a casa meva, si us plau, i el subjecte movia el cap i em deia que no”, va declarar la víctima en la denúncia a la qual ha tingut accés el mitjà argentí. L'advocada de la dona va afirmar que ell “la va agafar, la va tirar al llit, la va començar a desvestir i salvatgement la va colpejar" abans de violar-la.

Sense preservatiu

A més, la víctima va relatar que quan havia transcorregut aproximadament una hora, mentre era sotmesa, van sonar cops a la porta i va entrar un altre jove (Jegou), que també va participar activament de l'atac sexual. Cap dels dos va usar preservatiu. En la denúncia, interposada l'endemà dels fets, la víctima relata com després del succeït es va adonar que tenia marques per tot el cos, mossegades i marques d'escanyament (per moments -va dir- la van deixar sense oxigen “al punt de l'esvaïment”). La víctima va haver de ser atesa pels serveis mèdics, ja que va patir una hipotímia (estat d'ànim en el qual la resposta emocional està disminuïda o és inadequada) i úlcera a l'estómac, va ser ingressada i ha rebut l'alta en les últimes hores després de cinc dies a l'hospital. No obstant això, continuarà rebent tractament psicològic atès que se li ha diagnosticat estrès posttraumàtic.

Els dos jugadors de rugbi acusats van ser detinguts quan estaven a Buenos Aires, abans de viatjar a Montevideo per jugar contra la selecció de l'Uruguai. Aquest dijous van ser traslladats a la ciutat de Mendoza per respondre davant la Justícia per les greus acusacions. El lletrat defensor, Rafael Cúneo Libarona –germà de Mariano Cúneo Libarona, el Ministre de Justícia de l'Argentina-, va dir que els seus clients “desconeixen els cops” i que el fet va ser clarament consensuat perquè la dona va accedir a pujar fins a l'habitació del francès.

"L'ordre correcte"

Florian Grill, president de l'entitat mare del rugbi a França, va lamentar l'escàndol. "No els mentiré, és com una dutxa freda, és un cop al cap. Ara, tractem les coses en l'ordre correcte. L'ordre correcte és, en primer lloc, escoltar la demandant, en segon lloc, deixar que els dos joves s'expliquin i respectar la presumpció d'innocència, en tercer lloc, confiar en la Justícia argentina perquè no som jutges ni investigadors”, va relatar.