Biden comença a cedir davant d'una pressió per abandonar que es dispara

La pressió sobre el president dels Estats Units, Joe Biden, perquè abandoni la carrera per a la reelecció no cessa, sinó que s'intensifica i el mandatari comença a donar senyals que aquesta pressió està tenint efecte, tot i que de moment segueix determinat a mantenir la seva candidatura.

Segons informacions publicades per diversos mitjans aquest dimecres a la nit, Biden s'està mostrant des de fa uns dies més "receptiu" a, com a mínim, escoltar els arguments dels qui expressen preocupació perquè la seva continuïtat pugui danyar el partit demòcrata en les eleccions del desembre davant Donald Trump. També, segons aquestes informacions, ha acceptat que se li presentin dades d'enquestes i ell mateix ha interrogat sobre com podria guanyar la vicepresidenta Kamala Harris.

El missatge de Pelosi

Entre els qui han expressat el seu neguit directament a Biden, segons CNN i Politico, hi ha Nancy Pelosi, que va ser presidenta de la Cambra Baixa i és una de les figures demòcrates més influents i poderoses. Politico ha publicat que Pelosi li va dir a Biden la setmana passada que legisladors demòcrates, inclosa ella mateixa, temen que està enfonsant el partit.

Va ser una "confrontació extraordinàriament franca" en la qual Pelosi també va advertir-lo que el clamor de congressistes exposant les seves debilitats s'intensificaria i el va instar a prendre una decisió aviat.

Un aliat de Pelosi va assegurar a la publicació que l'exspeaker pot anar més lluny i demanar públicament a Biden que no sigui el candidat. "No vol demanar-li que es retiri però farà tot el que estigui a les seves mans per a assegurar-se que això passi", diu aquesta font, malgrat que un portaveu de Pelosi va qüestionar la informació publicada.

També el líder de la majoria en el Senat, Chuck Schumer, li ha traslladat un missatge similar a Biden en una visita a la seva casa a la platja de Delaware la setmana passada. I també aquesta setmana, en una visita a la Casa Blanca, el líder de l'actual minoria a la Cambra de Representants, Hakeem Jeffries, li ha transmès les preocupacions de la bancada i va discutir "el camí que ve al davant".

Malgrat que les fonts insisteixen que Biden segueix determinat a mantenir-se com a candidat i un comunicat d'un portaveu de la Casa Blanca aquest dimecres ha recordat "que està anomenat pel partit", alguna cosa sembla que està canviant. I l'obertura a escoltar ja representa una evolució significativa- Des que la seva tortuosa actuació al debat amb Trump el 27 de juny estengués el pànic i va apujar el to de les preocupacions sobre el seu estat i les seves capacitats, Biden, de 81 anys, s'havia instal·lat en una determinació desafiant i tancat en banda en reconèixer ni tan sols les preocupacions.

En la seva primera entrevista després del debat va dir que només abandonaria si li demanava el "senyor totpoderós", una setmana després en una roda de premsa va dir que ho consideraria si existien enquestes que no li mostraven el camí a la victòria, que en aquell moment va dir que no existien, i en una entrevista emesa aquest dimecres obria les portes a abandonar si els metges li diagnosticaven un problema mèdic.

Malestar creixent i covid

Les notícies arriben a mesura que creix el malestar entre molts polítics demòcrates amb Biden i amb els esforços dels aliats per segellar la seva nominació el més ràpid possible, sense esperar ni a la convenció de Chicago.

El partit havia intentat formalitzar la setmana que ve la nominació en un vot virtual dels delegats, una decisió que va provocar indignació- Schumer i Jeffries van aconseguir que es retardi fins a la primera setmana d'agost. Tot apunta que, en aquell moment, el rebuig a aquesta confirmació accelerada no s'aplacarà.

Biden ha sumat aquest dijous la complicació d'un contagi de covid, que l'ha forçat a abandonar un acte de campanya a Las Vegas i tornar a la casa de Delaware. Les imatges grabades entrant i sortint del cotxe en els trasllats el mostren extremadament fràgil i dèbil, i amb problemes per moure's amb normalitat.