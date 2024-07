Begoña Gómez es nega a declarar en considerar que la investigació del jutge Peinado "és prospectiva"

Begoña Gómez ha decidit no declarar davant de jutge Juan Carlos Peinado, segons informen fonts jurídiques a El Periódico, del mateix grup editorial. La dona del president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha acollit al seu dret com a investigada a no prestar testimoni en la causa oberta per les seves activitats professionals, i ha abandonat el jutjat amb cara seriosa.

L'advocat defensor, que és l'exfiscal i exministre socialista Antonio Camacho, ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació que la decisió s'ha adoptat perquè considera que l'instructor està fent una investigació "prospectiva", que abasta tota la vida professional de Begoña Gómez des que Pedro Sánchez és president del Govern.

I basa aquesta opinió Camacho en què el mateix jutge, en explicar quin era l'objecte del procediment, "va assenyalar que és objecte de recerca tots els actes totes les conductes i tots els comportaments de la meva representada des que el seu cònjuge és president del Govern i en relació amb la denúncia inicial de Manos Limpias saben perfectament que aquesta denúncia de Manos Limpias va ser posteriorment analitzada per l'Audiència Provincial i va determinar que només uns contractes tenien els indicis suficients per iniciar una investigació. Per tant, la nostra posició és seguint la interlocutòria de l'Audiència Provincial que aquest procediment no té cap objecte", ha explicat el lletrat defensor.

A més, el lletrat de Begoña Gómez ha considerat "sorprenent" l'informe que ha presentat la Universitat Complutense de Madrid "en alguna de les seves afirmacions", ja que considera que "està perfectament acreditat i la meva representada ho pot acreditar, que la Complutense sempre va tenir coneixement del registre d'aquest nom i fins i tot es va fer amb una unitat de la Universitat Complutense que es dedica a aquest tema i hi ha correus on queda clar que la Universitat Complutense sabia perfectament aquest registre i fins i tot va donar instruccions de com s'havia de fer i on s'havia de fer, per tant, ens sorprèn que en un informe es digui exactament el contrari".

Petició de Vox

Per la seva banda, Vox ha anunciat, després de la negativa a declarar de Begoña Gómez, que estudia demanar al jutge Juan Carlos Peinado que citi a declarar com a testimoni el president del Govern, Pedro Sánchez, perquè aclareixi les reunions de la seva dona amb el rector de la Universitat Complutense, Joaquín Goyache Goñi, i amb l'empresari Juan Carlos Barrabés.

El president del Govern, Pedro Sánchez, estaria obligat a declarar com a testimoni si el magistrat accedeix a l'anunciada petició de Vox que el citi com a testimoni en el cas de la seva dona, segons especifica l'article 412 de la Llei d'Enjudiciament Criminal.

Tot i això, aquest article indica que si el jutge fa la seva petició per fets per raó del seu càrrec, Pedro Sánchez pot reclamar que la seva compareixença sigui per escrit. I si Peinado acorda la declaració en virtut de fets que no tenen res a veure amb el càrrec, el jutge haurà d'interrogar-lo "al seu domicili o despatx oficial", és a dir, a la Moncloa.

Tot i això, l'article 416.1 de la mateixa llei disposa que, en els procediments penals, estan dispensats de l'obligació de declarar els parents en línia directa ascendent i descendent del processat, així com els seus germans, cònjuge o parella. Per això, Pedro Sánchez es podria acollir, igual que ha fet la seva dona, al seu dret a no prestar declaració. Aquest és el motiu pel qual el jutge hauria d'informar abans el testimoni, que de tota manera estaria obligat a comparèixer.

Declaren els vicerectors

A la una de la tarda estan citats a declarar com a testimonis l'actual vicerector de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, i qui el va precedir al càrrec, Juan Carlos Doadrio Villarejo. Es tracta de llocs responsables de la Càtedra Extraordinària per a la Transformació Social Competitiva de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) que codirigeix la dona de Pedro Sánchez.

El 16 d'abril passat el jutge Juan Carlos Peinado va obrir una causa penal, després d'acceptar una denúncia del sindicat de funcionaris Manos Limpias contra la dona de Pedro Sánchez per presumptes delictes de corrupció al sector privat i tràfic d'influències. Posteriorment, també s'han personat com a acusacions populars el partit polític Vox i les organitzacions Hazte Oír, MRPE i Iustitia Europa. En sentit contrari, la Fiscalia de Madrid ha defensat la inexistència d'inicis que permetin sostenir la instrucció d'aquest assumpte.

Com ha al·ludit l'advocat Camacho, el jutge Juan Carlos Peinado ha assenyalat que els fets objecte d'investigació eren "tots els actes, les conductes i els comportaments, que s'han dut a terme per la investigada, des que el seu marit és el president del Govern d'Espanya, que es contenen a la denúncia inicial, amb exclusió dels fets relatius als contractes adjudicats, a la UTE, constituïda per les empreses Innova Next i Escola de Negocis The Valley, per l'entitat pública Red.es, finançats amb fons europeus i el coneixement va ser advocat per la Fiscalia Europea".

En una resolució posterior, Peinado va acceptar una ampliació de la denúncia presentada per l'acusació popular Hazte Oír, que fa referència al rescat de l'aerolínia Air Europa i als conflictes d'interessos per la participació de Begoña Gómez en viatges d'Estat del seu marit.