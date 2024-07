Biden anuncia la seva retirada de la carrera per la presidència dels EUA

Després de setmanes de pressions a tots els nivells i a menys de tres mesos per a les eleccions, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha tirat la tovallola i renuncia a la candidatura demòcrata a la Casa Blanca. En una decisió sense precedents, el mandatari, que al novembre farà 82 anys, ha acceptat retirar-se davant la situació insostenible per la qual travessava després que, els últims dies, algunes de les figures més poderoses i influents del partit, incloent-hi l'expresident Barack Obama, l'expresidenta de la Cambra de Representants Nancy Pelosi i els líders de la formació al Congrés. Tots ells han exposat de manera directa o indirecta a Biden el mal que estava fent al partit i la necessitat d'abandonar per evitar una derrota davant de Donald Trump el pròxim 5 de novembre.

Una carta compartida a X. Així, a les 13.46 hores de la tarda a la costa est dels Estats Units, Biden ha anunciat aquest diumenge que es retira com a candidat del Partit Demòcrata per a les eleccions del 5 de novembre. "Crec que és en el millor interès del meu partit i del país que em retiri i em concentri únicament a complir els meus deures com a President durant la resta del meu mandat", diu Biden al missatge, que va dirigit als seus "compatriotes nord-americans".

Biden anuncia que es dirigirà a la nació per explicar la seva decisió més endavant aquesta setmana. La seva decisió posa fi a una crisi al voltant de la seva candidatura, per les preocupacions i els dubtes sobre el seu estat i les seves capacitats als 81 anys, que va esclatar després de la seva desastrosa actuació el 27 de juny en un debat amb Donald Trump, l'expresident i candidat republicà que busca tornar al Tast Blanc.

Ara fica el Partit Demòcrata, i tot el país, en un terreny desconegut.

Setmanes de pressions

La candidatura de Biden trontollava des del debat amb Trump a la CNN del 27 de juny, en què el president va donar una imatge d'extrema fragilitat i va ser incapaç de contrarestar les mentides del candidat republicà, que acaba de ser proclamat amb fervor a la convenció del seu partit. Des d'aleshores, públicament, la campanya de Biden i la Casa Blanca no deixaven d'insistir, i de manera contundent, que res no havia canviat i que tenia forces per seguir.

Això no obstant, a més dels missatges transmesos (i filtrats als mitjans) per influents personalitats dels demòcrates, amics i donants clau del partit li havien expressat la convicció que tenia impossible guanyar al novembre davant Trump i que, si s'entestava a seguir, llastraria de forma demolidora altres candidats, permetent no només que el republicà barra en el seu retorn al Despatx Oval, sinó també posant el Congrés en mans republicanes.

I és que, aquests darrers dies, a Biden se li ha recordat que no pot canviar les percepcions públiques sobre el seu fràgil estat i els dubtes sobre les seves capacitats físiques i cognitives, dubtes que es reflectien en enquestes. En una, un 65% dels demòcrates asseguraven que no estava capacitat per continuar. Són preocupacions que ja bategaven des de fa molt de temps entre votants demòcrates, però es van estendre a pràcticament tot el partit, i el país, després de la desastrosa actuació de Biden al debat amb Trump el 27 de juny.

Va ser el 17 de juliol passat quan el mandatari nord-americà va obrir per primera vegada la porta a renunciar a la seva candidatura, però només si els metges li diagnosticaven un problema greu de salut. Poques hores després d'haver dit això en una entrevista, Biden cancel·lava la seva agenda perquè havia contret la Covid. En paral·lel, algunes informacions apuntaven que, després de setmanes de tancament i desafiament, en què s'ha embolicat en el seu propi entossudiment i en una armadura creada per la seva família i els seus aliats i estrategs més propers, Biden començava a estar "més receptiu" a escoltar els arguments dels qui l'instaven a abandonar.

Com a part d'aquest canvi, el president també s'avenia a estudiar les enquestes que retrataven el precipici electoral pel qual amenaça d'empènyer el partit, i fins i tot hauria preguntat per les opcions que Kamala Harris tindria en un hipotètic duel electoral amb Trump. La vicepresidenta és considerada el relleu natural i de consens de Biden malgrat el perfil baix que ha mostrat durant aquest mandat. Aquesta decisió haurà de ser molt ràpida perquè els demòcrates han de proclamar el cartell electoral a la convenció que celebraran a partir del 19 d'agost a Chicago.