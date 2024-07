Gas del riure, cloretilo o popper: les noves drogues recreatives de moda

Inhalar a través d’un globus, de la samarreta o d’un petit pot de vidre són algunes de les noves pràctiques que duen a terme els joves per consumir les drogues de moda, que ja preocupen el Ministeri de Sanitat.

Gas del riure, cloretilo i popper són els noms d’aquestes substàncies, que es fan servir, principalment, en un context recreatiu. Són freqüents a les discoteques, les raves o el chemsex, que és una pràctica sexual que implica l’ús de drogues psicoactives. Els seus efectes duren a penes uns tres minuts, però són tan intensos que poden generar una dependència psicològica. Inclouen sensació d’eufòria, vasodilatació i augment del desig, i després donen pas a una sensació d’esgotament.

No són drogues noves. Als anys 70 se’n va popularitzar el consum entre els cercles homosexuals dels EUA, i després d’una tendència a disminuir, han ressorgit amb força, ara també entre els grups heterosexuals. Jesús Cancelo, director de l’associació Alborada, a Vigo, que presta atenció a persones en situació de drogodependència, explica que per ara i «a diferència de l’alcohol o la marihuana es tracta d’un consum lligat a determinats moments que no deriva en una atenció clínica diària».

L’ús regular de popper pot implicar lesions neurològiques, depressió respiratòria i metahemoglobinèmia. Una recent revisió de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA) també alerta dels seus riscos: intoxicacions, cremades, lesions pulmonars i, en alguns casos d’ús prolongat, danys nerviosos. Per la seva banda, el gas del riure suma, als ja esmentats, el risc d’asfíxia, al·lucinacions, alteracions de la percepció, desmais o fins i tot parades respiratòries.

Des de fa anys s’observa un augment del consum d’aquestes substàncies en alguns països del nostre entorn, com el Regne Unit o els Països Baixos. El consum d’aquest òxid nitrós també ha sigut detectat en zones turístiques del nostre país (Costa Brava, Costa del Sol o illes Balears). És ja una moda de la nit eivissenca passejar pels seus carrers i que t’ofereixin comprar globus del riure. D’altra banda, una enquesta sobre l’ús de drogues en estudiants de secundària a Espanya alerta del fet que el consum de popper s’ha triplicat en els últims cinc anys entre els joves, fins a un 2,1%. Això pot deure’s, principalment, a la facilitat que hi ha per accedir a aquestes drogues i a un cost reduït. Amb 50 euros és possible aconseguir un cilindre d’un sol ús de 1.100 grams de cloretilo que serveix per a milers de dosis.

Creades per a altres usos

Un dels problemes rau en el fet que aquestes drogues, família dels nitrits, es creen i utilitzen amb una altra finalitat. D’una banda, per motius mèdics, com és el cas del cloretilo, que s’adquireix a les farmàcies com a anestèsic local per alleujar el dolor de lesions musculars. Es tracta d’un producte tan fort que els que el consumeixen per col·locar-se no el prenen directament, sinó que se l’apliquen sobre la tela de la roba i a continuació l’inhalen. El popper i el gas del riure es poden trobar, també, en l’àmbit industrial, el primer com a netejador de cuir i el segon s’ha fet servir com a component en encenedors de butà, propulsors de motors o els refrigerants.

El Ministeri de Sanitat considera que el fet que hi hagi llacunes legals en la seva regulació pot generar una falsa sensació de seguretat en el seu ús. Jesús Cancelo apunta, des de la seva experiència com a director d’Alborada, que més enllà dels efectes abans esmentats, aquestes drogues també impliquen «exclusió social, problemes laborals, augment de la violència i complicacions en el trànsit», a més de malalties de transmissió sexual, a causa de la desinhibició que produeixen i de les pràctiques a les quals estan associades. Així mateix, adverteix que, tot i que s’estiguin popularitzant, no són l’única novetat, ja que «cada any apareixen més de 50 substàncies noves que els laboratoris no poden detectar».

L’èxit es deu al fet que la seva producció és barata però les dimensions dels efectes secundaris són incommensurables. «No saps el que t’estàs posant», afirma Cancelo, que afegeix que la majoria de les vegades no resulten ser el que et venen.

La coneguda com a cocaïna rosa és la que més preocupa aquest professional. Es va popularitzar entre els actors de Hollywood i el seu preu és de 100 euros. Va arribar al públic general adulterada i se’n desconeix la composició. «Les xarxes socials són un altaveu per a tot, fins i tot per a la imitació de models no adequats», reconeix Cancelo. Malgrat l’expansió de les drogues emergents, les tradicionals continuen sent el repte més gran als centres de desintoxicació, remarca Cancelo i també des de Projecte Home.

La nova polsera antidroga

Centinela és el nom de la polsera encarregada de detectar possibles substàncies químiques a la beguda. La prova és senzilla de dur a terme; primer es retiren els films que cobreixen els tests i després es diposita en cada un d’aquests una gota de la beguda. Els resultats seran fiables pocs segons després. Centinela té la capacitat de detectar fins a 22 tipus de drogues.

La polsera Centinela, que detecta la presència de substàncies químiques a les begudes. / EFE

Compta amb dos requadres de color vermell. El primer s’ocupa de la identificació dels derivats de les amines o drogues estimulants; el segon, és per descobrir el GHB i les drogues depressores en general. Si apareixen uns cèrcols taronges en el primer test o uns de color blau en el segon, hi ha una alta probabilitat que la consumició hagi sigut adulterada. En cas d’obtenir un resultat positiu, és imprescindible portar la beguda a un servei d’urgències o a un laboratori per a una anàlisi més exhaustiva. La polsera va ser desenvolupada per l’empresa navarresa Grupo Aglaya Creativos i està tenint un gran èxit a escala internacional.

