El govern espanyol pagarà 1.000 milions d'euros a la Generalitat per saldar els deutes de Rodalies

El govern espanyol transferirà 1.057 milions d'euros a la Generalitat per a la millora i el traspàs del servei de Rodalies. Així s'ha acordat a la reunió de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (CMAEF), que s'ha celebrat aquest dilluns a Barcelona. Segons ha explicat la consellera de Territori en funcions, Ester Capella, aquesta transferència servirà per a "posar el comptador a zero" i saldar deutes acumulats des del 2016. Concretament, l'Estat pagarà 191,5 milions d'euros per al Pla d'Acció 2024-2026 i 850 milions d'euros per al dèficit d'explotació. També finançarà Rodalies Lleida-Cervera i Lleida-Manresa, així com els casos en què calgui oferir transports alternatius.