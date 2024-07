Una nena d'11 anys mor en caure des d'un setè pis d'un hotel a Alcúdia

Una nena irlandesa d'11 anys ha mort aquest dilluns en caure des de la setena planta d'un hotel en el Port d'Alcúdia. La menor s'ha precipitat al buit mentre la seva família estava dormint, segons han explicat fonts dels serveis d'emergències. La víctima ha acabat en una teulada de la planta baixa i els efectius sanitaris només han pogut certificar la seva defunció. La Guàrdia Civil, que juntament amb la Policia Local ha acudit al lloc dels fets, ha obert una investigació per a aclarir l'ocorregut. Les primeres perquisicions apunten a una caiguda accidental.

Els fets han ocorregut cap a dos quarts de set del matí en un hotel situat en l'avinguda Tucàn. Diverses trucades han alertat que una persona s'havia precipitat des d'una gran altura i al lloc han acudit immediatament diverses ambulàncies de l'Ib-Salut i patrulles de la Policia Local d'Alcúdia i de la Guàrdia Civil.

Els efectius sanitaris han comprovat que es tractava d'una nena d'11 anys que estava inconscient. Durant diversos minuts, els especialistes han intentat reanimar-la, però tots els esforços han estat en va i només han pogut confirmar la seva mort. L'òbit ha estat comunicat al jutjat de guàrdia d'Inca i el cadàver, traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Palma, on es practicarà l'autòpsia.

Avui s'acabaven les seves vacances

Segons fonts policials, la menor es trobava a l'illa de vacances amb la seva família. Tenien previst tornar aquest dilluns mateix a Irlanda. La nena ha sortit al balcó de l'habitació mentre la resta de la família dormia i, per causes que estan sent investigades, ha caigut des d'una altura de més de 20 metres. La Policia Judicial de la Guàrdia Civil ha dut a terme una inspecció ocular del lloc dels fets i recapta testimoniatges.