«Em pensava que era l'únic gai àrab al món»

S’entén que una frontera és una tanca tancada amb filat, un mur o una duana. Una muntanya que divideix el territori. O un riu que separa nacions. La frontera de la que menys es parla és una línia immaterial enmig del mar que marca la diferència entre ser lliure o no ser-ho, entre el continent europeu i l’infinit africà.

J. , nascut a Marràqueix, tenia cinc anys quan es va fer la cicatriu que ha deixat al descobert després de desposseir-se de la seva boina parisenca. Va ser un fill no desitjat i el menor de set germans. I això, sumat a les seves suposades conductes «afeminades», van ser, segons el parer del seu pare, prou motius per a un maltractament incessant durant tota la seva infància. «Recordo que després d’una pallissa em va penjar en una porta i em va deixar hores allà, només perquè em va veure jugant amb unes nenes», confessa.

El grau d’intolerància i ignorància en el seu entorn era tal que, quan J. es va adonar que era homosexual, pensava que no era una cosa natural. «Jo creia que era l’únic gai àrab del món», afirma. I afegeix: «Al Marroc creuen que l’homosexualitat és una malaltia i per això ens maltracten. Es van assabentar que tenia un amic homosexual i em van portar al metge. Li vaig dir que o em deixava anar o em suïcidava».

El primer amor

Van ser situacions que el van portar a marxar de casa. Va trobar el seu primer amor: «Ell era estranger i treballava en un hotel de la ciutat. Per poder anar tots dos junts pel carrer sense que la policia sospités em va haver de contractar a la seva empresa».

El 1990, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va eliminar l’homosexualitat de la Classificació Internacional de Malalties (CIE). No obstant, en totes les societats hi ha col·lectius que es refereixen a l’homosexualitat com una patologia amb cura. Sense anar més lluny, el desembre passat la Policia Nacional va desarticular a Càceres una secta que obligava a tenir sexe per «curar» l’homosexualitat.

Al Marroc, l’article 489 del Codi Penal castiga amb fins a tres anys de presó l’homosexualitat per «acte incívic i antinatural». «La policia al Marroc no ens ajuda. Deixen que ens robin. Si veuen que ens estan pegant o insultant, es paren a mirar i a riure. Si els ve de gust, ens porten al calabós a passar la nit i allà són ells els que ens peguen i insulten», rememora. J. mai va ocultar la seva orientació. Tot i que la seva llibertat estava retallada, no permetia humiliacions, sense importar que comportés un parell de dies al calabós.

A quilòmetres de Rabat, la història es repeteix amb M. Aquest jove marroquí, que ronda la vintena, va deixar enrere la seva família amb tot just 14 anys, quan va fugir a una ciutat al sud del país. «Quan es van assabentar de la meva sexualitat no podia asseure’m a la taula amb ells. Per al meu pare era tal deshonor que la meva mare m’havia de donar menjar d’amagat per no defallir de la fam. Ell em va repudiar. La meva infància va estar plena de cops i insults. Tot i que el que em feia més mal era la ignorància», recorda.

«Després d'una pallissa, el meu pare em va penjar en una porta i em va deixar hores allà», relata un jove

M. va viatjar fins a una altra comarca, on familiars d’amics es van oferir de manera desinteressada a acollir-lo, convertint-se així, durant tres llargs anys, en la seva única família: «Els dec molt, gràcies a ella vaig poder acabar secundària i buscar-me una feina». Una tasca gens fàcil. «És impossible trobar una feina sent gai, si s’assabenten de la teva sexualitat no tens res a fer», diu.

I va començar a tenir una doble vida: al matí era un noi senzill que amb prou feines sortia de la seva habitació i a les nits es convertia en Nadia, una noia de perruca rossa i maquillatge reeixit. Durant els següents cinc anys, la prostitució va ser l’únic a què es va dedicar. Fins que va emmalaltir, inesperadament, de sida, un tema que continua sent «tabú» entre la societat marroquina: «Havia de mantenir-ho en secret, si es descobria era com cavar la meva pròpia tomba. La gent no et parla, no et toca, no mengen amb tu ni s’asseuen al teu costat. He sentit barbaritats com ‘cremeu-lo’ i ‘deixeu que es mori’. No volia que em passés a mi. No em va quedar cap altra sortida que fugir».

Abans, asfixiat com altres homosexuals per la persecució, l’estigma i el rebuig, J. va decidir buscar alternatives i una va ser un matrimoni de conveniència amb una dona. Una vegada a Espanya, es va divorciar i va conèixer el seu actual marit: «La meva condició m’ha costat la relació amb els meus germans, però no me’n penedeixo perquè si no m’estimen com soc no tenim res de què parlar. Em va costar 20 anys dir a la meva mare el que era, no entenc per què vaig trigar tant, si ella em va acceptar sempre», assegura.

«Fins que vaig arribar a Espanya era un cos sense ànima», afirma M. «Aquí em sento segur perquè soc gai però no passa res. Puc parlar com vulgui, anar on vulgui i puc sortir amb un noi sense que passi res, soc lliure. Encara em falta una feina estable i una casa, però hi estic treballant».

Ara tant J. com M. detallen els seus records; perquè ja no tenen por. Perquè cap tornarà a creuar la frontera, ni tornarà on van néixer sense llibertat.