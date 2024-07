«Espanya és millor sense governs amb Vox»

Fins on arribarà el Govern central amb les lleis de concòrdia com la valenciana?

Hauria estat desitjable que no s’aprovés. Un cop aprovada, el Govern d’Espanya demanarà al Govern de la Comunitat Valenciana que s’assegui amb els tècnics de Política Territorial amb la finalitat que el text s’adeqüi a la defensa dels drets humans. Espero que ens diguin que sí, perquè el president d’Aragó ni tan sols va voler asseure’s i el Constitucional ha suspès la seva derogació.

El text actual requeriria fer molts canvis?

N’hi ha un de fonamental, perquè unifica les víctimes dels 40 anys de dictadura a les presumptes víctimes, segons l’actual govern valencià, de la República. Això és inacceptable. Ho diuen els relators de l’ONU, la mateixa Constitució i el sentit comú. Durant la dictadura hi va haver víctimes, fosses comunes, afusellaments, opressió, supressió de drets bàsics. Això no va passar en la República.

Hi va haver violència també.

Hi va haver de tot el que hi pot haver en un sistema democràtic, que no són perfectes, i el que ha fet el president de la Comunitat Valenciana és igualar una etapa democràtica amb una d’absolutament antidemocràtica i totalitària.

És normal que un país estigui discutint sobre la Guerra Civil i el franquisme gairebé un segle després? És normal que no hi hagi un consens com en altres països d’Europa sobre aquest episodi històric?

No és normal i, si poguéssim fer marxa enrere, molt abans hauríem d’haver tingut una llei de memòria, no el 2007.

El PP no ha cregut en la memòria històrica?

I a més ha hagut d’acceptar de manera submisa les exigències de la ultradreta. Per tant, ara, que demostrin que aquesta ruptura és real.

Parlant d’immigració, les comunitats autònomes són insolidàries amb les Canàries?

El fenomen migratori és cíclic. Jo vaig ser alcalde el 2004 i em va demanar un president d’una altra força política que obríssim instal·lacions municipals i ho vaig fer. Vaig asseure els veïns del meu barri, entre ells la meva mare, per explicar-los que venien uns 50 joves de Mali i que hi conviurien. Però després les rutes es modifiquen. El 2018, el Govern va aprovar un reial decret perquè les comunitats poguessin acollir menors que arribaven a Andalusia amb un suplement econòmic d’un 25% de la fitxa financera que hi havia i no va funcionar, perquè la solidaritat era voluntària. Per tant, la solidaritat optativa i voluntària fa que les Canàries tingui en aquests moments 6.000 menors amb augment en els pròxims mesos.

La solució és obligar?

La solució és modificar la llei i en democràcia això és tenir més vots a favor que en contra. La Unió Europea ha de demostrar realment que és una unió dels territoris que són frontera o ribera i els que no ho són. Per tant, hi ha d’haver una solidaritat entre totes les comunitats, una distribució justa, primer pensant en els nens, perquè no hi ha dret que estiguin amuntegats en espais on no poden rebre formació, per créixer, que és el que ells volen. Per això és lamentable que hagin estat nens els que han trencat cinc governs.

El Govern està disposat a pagar més per aquesta atenció?

El Govern ja ha dit que hi ha un model de finançament que estableix una partida per dia i nen, que són 145 euros, i una partida per a infraestructures i per a trasllat. Però la iniciativa legislativa diu que es pot aprovar un nou pla. El finançament no té per què ser un problema amb criteris justos.

Espanya és millor sense governs autonòmics amb Vox?

Indubtablement, sí. Que Vox surti dels governs és una bona mesura per a la societat espanyola, perquè vull que el meu fill llegeixi el que li doni la gana i estimi qui li doni la gana, tot i que jo vulgui llegir altres coses o vulgui estimar altres persones. Jo vull que el meu fill defensi les seves idees sense tenir por que hi hagi un augment de la violència que Vox genera en les institucions. Jo vull que el meu fill creixi sabent que hi va haver quatre dècades d’absència de llibertats que va patir el seu besavi i el seu avi i que Vox blanqueja. La ultradreta a Espanya és una hereva clara del franquisme. Com és possible que hi hagi un partit que no vulgui 400 menors en el conjunt del país quan hi ha una comunitat que en té 6.000? Com se li tanquen les portes a aquests nens i nenes? Dit això, el PP va ser qui els va donar el poder per aconseguir presidències. I per tant, si es mantenen ara amb ells en els governs, que no oblidin que el transfuguisme és corrupció i el PP estarà incentivant la corrupció amb qualsevol conseller de Vox que es quedi en un govern del PP.

Fins on arriba la preocupació al Govern per tot el que envolta Begoña Gómez?

Cap, sincerament ho dic. Estem davant una investigació que neix d’una denúncia amb notícia falsa d’un sindicat ultradretà. Estem en una investigació que el PP i Vox estan intentant prejutjar, fins i tot condemnar. Estem davant una situació d’intentar desgastar un Govern amb persones alienes a ell, en un judici paral·lel en el procés inicial. Davant els que publiquen notícies falses, rumors o pseudomitjans, hauríem d’estar tots units, perquè demà ho podran patir els que avui no ho defensen. n