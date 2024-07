Un home apallissa un lladre en una platja de Canàries

Els robatoris a les platges són un fenomen creixent que afecta turistes i locals per igual. Les platges, sent destins populars per a la recreació i el descans, es converteixen en llocs atractius per als lladres a causa de l'aglomeració de persones i la relativa despreocupació dels banyistes. Els objectes de valor com a telèfons mòbils, carteres, càmeres i joies són els principals objectius, ja que solen deixar-se desatesos mentre les persones gaudeixen de l'aigua o es relaxen sota el sol. Això ha passat aquesta setmana en una platja del sud de Tenerife, concretament a Los Abrigos.

En les últimes hores s'ha fet viral un vídeo, a través de les diferents xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània, on es veu un home que anava a robar sent sorprès per un altre que en veure'l comença a propinar-li una pallissa. El suposat lladre intenta escapolir-se d'ell i continua rebent cops, fins i tot, dins de l'aigua.

Les ferides que va patir el lladre. / La Provincia / PI

Les imatges de l'esquena de l'hipotètic lladre ha causat debat a les xarxes socials on molts aplaudeixen l'actitud de l'home que el colpejava i altres condemnen els fets i al·leguen que no hauria d'haver rebut tal correctiu malgrat les seves intencions de robar.